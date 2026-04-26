Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient samedi 25 avril.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Araghchi de retour à Islamabad

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, doit retourner dimanche 26 avril au Pakistan après sa visite actuelle à Oman et avant de se rendre en Russie, a rapporté l'Agence officielle Irna. Une partie de sa délégation est rentrée à Téhéran "pour des consultations et pour obtenir les instructions nécessaires sur les questions liées à la fin de la guerre, et doit rejoindre Araghchi à Islamabad dimanche soir", selon la même source.

L'Iran dit ne pas savoir si les États-Unis sont "réellement sérieux" en diplomatie

M. Araghchi a déclaré qu'il n'était pas clair si les États-Unis étaient "réellement sérieux" en matière de diplomatie, après avoir achevé des entretiens au Pakistan, alors que Washington a annulé l'envoi de sa délégation dans ce pays médiateur.

"Personne ne sait qui est aux commandes" en Iran, dit Trump

Donald Trump a affirmé sur son réseau Truth que "personne ne savait qui était aux commandes" en Iran, après avoir annulé le déplacement de ses émissaires à Islamabad pour des discussions avec Téhéran.

Les Gardiens de la Révolution affirment que le contrôle du détroit d'Ormuz est la "stratégie définitive" de l'Iran

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé que le contrôle du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, constituait la "stratégie définitive" de Téhéran dans son conflit avec les États-Unis.

Iran : Trump affirme que l'annulation du déplacement des émissaires au Pakistan ne signifie pas une reprise du conflit

Interrogé pour savoir si l'annulation de la mission signifiait qu'il allait reprendre le conflit, M. Trump a répondu : "Non. Cela ne signifie pas cela. Nous n'y avons pas encore réfléchi", a déclaré le président américain à un journaliste du média Axios.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Trump annule le déplacement de ses émissaires à Islamabad

Donald Trump a dit avoir annulé le déplacement attendu de ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner pour des discussions avec l'Iran au Pakistan, a rapporté la chaîne Fox News. "Les Iraniens peuvent nous appeler s'ils le veulent (...) quand ils veulent", a ajouté le président américain.

Le chef de la diplomatie iranienne quitte le Pakistan après des entretiens

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a quitté Islamabad, après y être arrivé la veille pour s'entretenir avec de hauts responsables pakistanais au sujet des pourparlers de paix avec les États-Unis, selon l'Agence officielle Irna.

Auparavant, un porte-parole du ministère iranien de la Défense, cité par l'agence Isna, avait affirmé que les États-Unis "cherchaient un moyen de sauver la face pour sortir du bourbier de la guerre dans lequel ils se sont enlisés".

Le président iranien appelle la population à économiser l'électricité

Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé la population à économiser l'électricité, avertissant que, s'il n'y a pas de pénurie pour l'instant, les États-Unis et Israël cherchent à semer le "mécontentement" parmi les Iraniens.

"Nous adressons une demande simple à notre cher peuple, aujourd'hui mobilisé sur le terrain : réduire sa consommation d'électricité et d'énergie", a-t-il déclaré à la télévision d'État.

Iran : le Commandement inter-armées menace d'une riposte si le blocus américain se poursuit

Le commandement des forces armées iraniennes a menacé les États-Unis d'une réponse militaire, en cas de poursuite du blocus américain des ports iraniens, dénonçant des actes de "piraterie".

"Si les forces armées américaines poursuivent leur blocus et persistent dans leurs actes de banditisme et de piraterie dans la région, elles doivent savoir qu'elles s'exposent à une riposte des puissantes forces armées iraniennes", a déclaré le commandement, Khatam al-Anbiya, cité par la télévision d'État.

Liban : six morts dans des frappes israéliennes dans le Sud, selon le ministère de la Santé

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes menées samedi dans le sud du pays avaient fait six morts, malgré un fragile cessez-le-feu prolongé cette semaine dans le conflit entre Israël et le mouvement Hezbollah.

"Deux frappes de l'ennemi israélien, visant un camion et une moto, dans la localité de Yohmor al-Shaqeef, dans le district de Nabatiyé ont fait quatre morts", a précisé le ministère dans un communiqué.

Il a ensuite ajouté qu'une frappe aérienne israélienne sur la localité de Safad al-Battikh, dans le district de Bint Jbeil, avait fait deux morts et 17 blessés.

AFP/VNA/CVN