Soudan : l'ONU exprime sa vive préoccupation face à l'aggravation de l'insécurité au Darfour

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a exprimé sa vive préoccupation face à l'aggravation de l'insécurité dans la région du Darfour dans l'Ouest du Soudan, alors que le conflit armé dans ce pays est entré dans sa quatrième année.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le bureau a cité mercredi 22 avril des sources locales selon lesquelles une frappe de drone a ciblé la ville d'Umm Dukhun, située au sud-ouest de Zalingei, la capitale de l'État du Darfour central, mardi 21 avril, tuant plus de dix civils et en blessant de nombreux autres. Il a ajouté qu'au Darfour-Nord, l'insécurité a contraint 115 personnes à fuir leurs foyers dans le village de Damra al-Qubba, localité de Kutum, dimanche dernier 19 avril.

Ces personnes ont trouvé refuge dans la localité d'El Fasher. Et de préciser que, malgré les nombreux défis, les Nations unies et leurs partenaires "continuent de répondre aux besoins humanitaires à travers le Soudan". Par ailleurs, OCHA et ses partenaires humanitaires ont réitéré "la nécessité de garantir un accès humanitaire sûr, durable et sans entrave, ainsi que de fournir un financement flexible pour atteindre les personnes dans le besoin et soutenir les groupes les plus vulnérables".

Entré le 15 avril dernier dans sa quatrième année, le conflit soudanais qui oppose l'armée aux Forces de soutien rapide (FSR) a provoqué ce que l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) décrit comme "la plus grande crise de déplacement au monde". Selon les chiffres de l'OIM, près de 9 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, tandis que 4,5 millions ont fui vers des pays voisins.

APS/VNA/CVN