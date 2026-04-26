Donald et Melania Trump sont "en sécurité" après des tirs

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir 25 avril du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus et un tireur présumé arrêté, selon des responsables de la sécurité et des journalistes de l'AFP.

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Photo : independent.co/VNA/CVN

Donald Trump a annoncé samedi 25 avril sur sa plateforme Truth Social qu'il tiendrait une conférence de presse peu après 02h00 GMT, après des tirs survenus lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche auquel il assistait.

La conférence de presse doit avoir lieu peu après 22h00 (02h00 GMT) a écrit le président ajoutant : "La Première dame, ainsi que le vice-président et tous les membres du gouvernement sont en parfaite santé".

Donald et Melania Trump sont "en sécurité", a annoncé samedi 25 avril le Secret Service américain après avoir évacué le président et la Première dame du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus.

"Le président et la Première dame sont en sécurité, tout comme l'ensemble des personnes sous protection", a déclaré dans un communiqué ce service chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, ajoutant qu'un individu avait été arrêté.

Plusieurs centaines de personnes assistaient à cet événement annuel dans un grand hôtel de Washington.

Toute la salle a été évacuée, ont constaté des journalistes de l'AFP, tandis que les membres du gouvernement américain, du chef du Pentagone, Pete Hegseth, au chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, ont apparemment été évacués.

Il régnait une grande confusion sur les circonstances précises de l'incident survenu en plein dîner des correspondants de la Maison Blanche en présence, pour la première fois en tant que président, de Donald Trump.

Aucune information officielle n'a été communiquée pour le moment sur des victimes.

L'un des participants, le docteur Oz, a raconté que "des coups de feu" avaient été tirés, a-t-on entendu sur place.

Sur une vidéo de l'AFP, on peut voir le président Trump, smoking et nœud papillon, assis à la table d'honneur alors que retentissent des coups sourds qui ne suscitent dans un premier temps aucune réaction.

Ce n'est qu'après quelques secondes que les convives semblent se rendre compte qu'un incident s'est produit, la Première dame, Melania Trump, montrant un visage angoissé alors que le président semble sans réaction.

Un suspect appréhendé

Des agents de sécurité lourdement armés interviennent alors très rapidement et évacuent le président vers la gauche de l'estrade. La musique d'ambiance s'arrête alors que d'autres gardes enjambent la table et semblent tenir en joue le public.

Alors que le silence se fait dans la salle, les invités, répartis à des tables rondes à nappe blanche, se cachent sous les tables après un moment de stupeur.

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a salué le travail des services de sécurité et dit qu'un suspect avait été "appréhendé".

Il a ajouté espérer que les festivités puissent se poursuivre, mais il n'était pas clair dans l'immédiat si la soirée pourrait reprendre.

Des policiers ont encerclé les lieux et des hélicoptères survolaient la zone dans le centre de la capitale.

L'association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA) est organisatrice de ce grand raout politico-médiatique.

Depuis son retour au pouvoir, le président américain attaque sans relâche la presse, verbalement et devant les tribunaux, tandis que l'emprise de ses alliés sur le paysage médiatique s'étend, comme le rachat de Warner Bros Discovery (WBD) par son concurrent Paramount Skydance, contrôlé par des proches de Donald Trump, les Ellison.

Le milliardaire, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 1920, a toujours boudé la soirée en tant que président.

Ce dîner, auquel assistent des centaines de journalistes et dirigeants de presse avec leurs invités du monde politique et économique, a lieu chaque année fin avril. Il lève des fonds pour des bourses et des prix.

AFP/VNA/CVN