L'armée américaine annonce avoir intercepté un navire battant pavillon iranien

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Photo : CTV/CVN

"Le destroyer lance-missiles USS Rafael Peralta (DDG 115) applique le blocus américain des ports iraniens contre un navire battant pavillon iranien tentant de faire route vers un port en Iran, le 24 avril", a indiqué le Commandement sur X.

Un blocus naval américain dans le détroit d'Ormuz contre les navires et ports iraniens est toujours en cours. Le Commandement a indiqué jeudi 23 avril que les forces américaines ont ordonné à 31 navires liés à l'Iran de faire demi-tour ou de retourner au port.

Le 12 avril, le président américain Donald Trump a annoncé que la marine américaine commencerait à bloquer les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit, une action "effective immédiatement".

Il a fait ces remarques après que le premier cycle de pourparlers de paix avec l'Iran, tenu à Islamabad au Pakistan les 11 et 12 avril, n'a pas abouti à un accord de paix.

Xinhua/VNA/CVN