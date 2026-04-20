RPDC : un tir d'essai de missiles balistiques tactiques

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'Etat de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a supervisé dimanche 19 avril un tir d'essai du missile balistique tactique sol-sol amélioré Hwasongpho-11 Ra, a rapporté lundi 20 avril l'agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'objectif de ce tir d'essai était de vérifier les caractéristiques et la puissance des ogives à bombes à fragmentation et des ogives à mines à fragmentation montées sur le missile balistique tactique, selon KCNA.

Cinq missiles balistiques tactiques, lancés vers la zone cible située autour d'une île à environ 136 km de distance, ont frappé une zone de 12,5 à 13 ha avec une très forte densité, démontrant pleinement leur puissance de combat, d'après l'agence.

Se déclarant satisfait des résultats de l'essai, le dirigeant suprême de la RPDC a affirmé que le développement et l'introduction de différentes ogives à bombes à fragmentation permettent de répondre de manière plus satisfaisante et plus efficace aux besoins opérationnels des forces armées du pays, a rapporté KCNA.

Xinhua/VNA/CVN