RPDC : un tir d'essai de missiles balistiques tactiques

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|Photo fournie par l'agence de presse KCNA montrant le tir d'un missile tactique guidé par l'armée de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) lors d'un exercice le 14 janvier 2022.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
L'objectif de ce tir d'essai était de vérifier les caractéristiques et la puissance des ogives à bombes à fragmentation et des ogives à mines à fragmentation montées sur le missile balistique tactique, selon KCNA.
Cinq missiles balistiques tactiques, lancés vers la zone cible située autour d'une île à environ 136 km de distance, ont frappé une zone de 12,5 à 13 ha avec une très forte densité, démontrant pleinement leur puissance de combat, d'après l'agence.
Se déclarant satisfait des résultats de l'essai, le dirigeant suprême de la RPDC a affirmé que le développement et l'introduction de différentes ogives à bombes à fragmentation permettent de répondre de manière plus satisfaisante et plus efficace aux besoins opérationnels des forces armées du pays, a rapporté KCNA.
Xinhua/VNA/CVN