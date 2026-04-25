Une délégation iranienne conduite par le MAE arrive à Islamabad pour des discussions

Une délégation iranienne conduite par le ministre des Affaires étrangères (MAE), Abbas Araghchi, est arrivée vendredi soir 24 avril au Pakistan pour discuter des développements régionaux et des efforts de paix en cours, a indiqué un porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le porte-parole, Tahir Andrabi, a précisé sur X que M. Araghchi devait rencontrer les dirigeants pakistanais afin d'échanger des vues sur l'évolution de la situation régionale et les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité.

À son arrivée, le chef de la diplomatie iranienne a été accueilli par le vice-Premier ministre et ministre pakistanais des Affaires étrangères, Mohammad Ishaq Dar, ainsi que par le chef d'état-major de l'armée, le maréchal Asim Munir, et d'autres hauts responsables.

Plus tôt dans la journée, M. Araghchi avait indiqué sur X qu'il entamait une tournée régionale comprenant des étapes à Islamabad, Mascate et Moscou.

Xinhua/VNA/CVN