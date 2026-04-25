Une délégation iranienne conduite par le MAE arrive à Islamabad pour des discussions

>> Les délégations américaine et iranienne doivent tenir des négociations samedi 11 avril à Islamabad
>> Le Pakistan réitère son soutien à un dialogue constructif entre les États-Unis et l'Iran
|Une délégation iranienne est arrivée vendredi soir 24 avril au Pakistan pour discuter des développements régionaux et des efforts de paix en cours.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le porte-parole, Tahir Andrabi, a précisé sur X que M. Araghchi devait rencontrer les dirigeants pakistanais afin d'échanger des vues sur l'évolution de la situation régionale et les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité.
À son arrivée, le chef de la diplomatie iranienne a été accueilli par le vice-Premier ministre et ministre pakistanais des Affaires étrangères, Mohammad Ishaq Dar, ainsi que par le chef d'état-major de l'armée, le maréchal Asim Munir, et d'autres hauts responsables.
Plus tôt dans la journée, M. Araghchi avait indiqué sur X qu'il entamait une tournée régionale comprenant des étapes à Islamabad, Mascate et Moscou.
Xinhua/VNA/CVN