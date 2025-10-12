Le développement national au cœur des expositions du Ier Congrès du Parti du gouvernement

En marge du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030, qui se tient les 12 et 13 octobre, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), en coopération avec plusieurs ministères et secteurs, organise une exposition retraçant le processus de développement du pays sous la direction du Parti et du gouvernement.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Au Centre national des conférences à Hanoï, lieu d'organisation du congrès, l’exposition de la VNA présente plus de 500 photographies emblématiques et quatre infographies illustrant les réalisations nationales du mandat écoulé, sous la direction du Parti et la gouvernance du gouvernement conduit par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a indiqué que cette exposition témoignait également de la solidarité nationale dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, des réalisations socio-économiques ainsi que des efforts engagés en matière de transition numérique, de réforme administrative, de protection de l’environnement, d’amélioration des services de santé et d’intégration internationale.

Elle a souligné que les œuvres choisies avec soin affirmaient le rôle de l'agence de presse nationale dans la transmission d'une image fidèle et rapide du Vietnam.

Parallèlement, le ministère des Sciences et des Technologies propose une exposition remarquable consacrée aux avancées dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Son stand met en avant plusieurs produits phares tels que le robot humanoïde Unitree, l’écosystème 5G de Viettel, des véhicules sans pilote ou encore la voiture VinFast Lac Hong, entre autres.

L’exposition offre une vue d’ensemble des réalisations dans divers domaines, allant des sciences naturelles et sociales aux technologies de défense et de sécurité. Elle met en lumière la position croissante du Vietnam en matière d’innovation, tant au niveau régional que mondial, à travers des réussites dans les télécommunications, les transports, la construction navale et le développement de technologies clés.

Un espace est également dédié aux avancées institutionnelles, présentant les principaux cadres juridiques facilitant les activités scientifiques et technologiques. En 2024, le classement international du Vietnam dans des disciplines telles que la finance, les mathématiques et la chimie a connu une amélioration significative.

VNA/CVN