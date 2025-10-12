Le Ier Congrès du Parti du gouvernement tient sa séance préparatoire

Ce samedi matin, au Centre national des conférences de Mỹ Đình (Hanoï), s’est ouverte la séance préparatoire du I er Congrès du Parti du gouvernement (mandat 2025-2030). Elle a été présidée par Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre vietnamien.

Photos : Duong Giang/VNA/CVN

L’événement a réuni 453 délégués représentant plus de 209.000 membres du Parti issus de 2.211 organisations de base relevant de l’organisation du Parti du gouvernement.

Avant l’ouverture, les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et déposé des gerbes de fleurs au Monument des héros et martyrs situé dans la rue Bac Son.

Lors de cette séance préparatoire, le congrès a élu le Présidium, le Secrétariat et la Commission de vérification des mandats des délégués ; a adopté le programme et le règlement de travail. Les délégués ont été répartis en 15 groupes de discussion avant les débats en séance plénière.

Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le travail rigoureux des sous-comités pour la préparation des rapports politiques, des contenus, de l’organisation... Les projets de documents soumis au congrès, a-t-il souligné, ont été élaborés avec sérieux, méthode, esprit scientifique et démocratique, conformément aux règlements du Parti.

En marge du congrès, plusieurs expositions seront organisées concernant les réalisations du mandat 2021-2025 des comités du Parti rattachés ; les progrès en science, technologie, innovation et transformation numérique et les succès économiques, culturels et sociaux récents.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement a appelé les délégués à contribuer activement aux documents du congrès et aux projets des documents du Comité central en vue du XIVe Congrès national du Parti. Il a insisté sur la nécessité d’évaluer objectivement les résultats de la période 2020-2025, d’en tirer les leçons d’expérience et d’identifier les limites à surmonter, tout en proposant des mesures et percées pour la nouvelle phase de développement, plaçant le pays sur la voie d’une prospérité moderne, civilisée et heureuse.

Le Ier Congrès du Parti du gouvernement (mandat 2025-2030) est le premier tenu sous la nouvelle organisation. Il a pour thème : "Bâtir une organisation du Parti du gouvernement intègre et solide, uni et exemplaire dans la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; accélérer les percées pour un développement rapide et durable du pays dans l’ère de prospérité, de civilisation et de bonheur." et pour la devise : "Unité - Discipline - Démocratie - Innovation - Percée - Développement - Proximité du peuple."

Photo : VNA/CVN

Le congrès a pour mission de dresser le bilan du mandat 2020-2025, d’évaluer la direction du Comité du Parti du gouvernement, et définir les orientations, objectifs et solutions pour 2025-2030, tout en apportant des contributions aux projets de document du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

VNA/CVN