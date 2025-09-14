icon search
Société
Exposition des réalisations nationales : le stand de la VNA séduit la jeunesse

À l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre, l'exposition sur les réalisations nationales "80 ans de parcours vers l'Indépendance - la Liberté - le Bonheur", organisée au Centre national des expositions à Hanoï, dans la commune de Đông Anh, a accueilli un public particulièrement nombreux.

Le stand de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a suscité un vif intérêt, notamment auprès des jeunes venus découvrir les produits d’information numérique et multimédia de l’agence de presse nationale.

Son point fort : une animation photo et vidéo avec un système de caméra photobooth à 360 degrés. Cette activité interactive a attiré de nombreux visiteurs, désireux de vivre une expérience immersive et de repartir avec un souvenir original de l’événement.

L'exposition est ouverte au public du 28 août au 15 septembre.
Texte et photos : Phuong Nga - VNA/CVN

