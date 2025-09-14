Exposition des réalisations nationales : le stand de la VNA séduit la jeunesse

À l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre, l'exposition sur les réalisations nationales "80 ans de parcours vers l'Indépendance - la Liberté - le Bonheur", organisée au Centre national des expositions à Hanoï, dans la commune de Đông Anh, a accueilli un public particulièrement nombreux.

>> L’Exposition des réalisations nationales a accueilli plus de 3,93 millions de visiteurs

>> L'Exposition des réalisations nationales attire 6,5 millions de visiteurs

>> Promotion de l’image du Vietnam à travers l’objectif des photographes

Le stand de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a suscité un vif intérêt, notamment auprès des jeunes venus découvrir les produits d’information numérique et multimédia de l’agence de presse nationale.

Son point fort : une animation photo et vidéo avec un système de caméra photobooth à 360 degrés. Cette activité interactive a attiré de nombreux visiteurs, désireux de vivre une expérience immersive et de repartir avec un souvenir original de l’événement.

Texte et photos : Phuong Nga - VNA/CVN