L’exposition des réalisations nationales devrait atteindre le record de 10 millions de visiteurs

L'exposition des réalisations nationales "80 ans de parcours vers l'Indépendance - la Liberté - le Bonheur", qui se tient du 28 août au 15 septembre au Centre national des expositions à Dông Anh, Hanoï, a accueilli près de 8,6 millions de visiteurs au 13 septembre. Selon les prévisions, un chiffre record de 10 millions de visiteurs devrait être atteint à la clôture de l'événement.

Photo : VNA/CVN

Selon le comité d’organisation, rien que pour la journée du 13 septembre, l’exposition a accueilli près de 1,3 million de visiteurs - le plus haut niveau depuis son ouverture. Durant les six premiers jours, elle avait déjà attiré près de 4 millions de visiteurs, un chiffre jamais atteint dans l’histoire des expositions au Vietnam. Malgré cette affluence exceptionnelle, les services d’accueil, d’hygiène et de sécurité ont été assurés de manière soignée, offrant aux visiteurs une expérience confortable et fluide.

Photo : VNA/CVN

Occupant une superficie de près de 260.000 m², l’exposition rassemble 230 stands de 34 provinces et villes, de 28 ministères et secteurs, ainsi que de nombreuses entreprises publiques et privées. Les espaces de présentation retracent les grandes étapes et réalisations marquantes des 80 ans de construction et de développement du pays. En parallèle, de nombreuses activités variées et attrayantes sont proposées : démonstrations de robots, montgolfières, cerfs-volants artistiques, animations culinaires, présentations d’artisanat traditionnel, tables rondes thématiques, espaces interactifs et expérientiels… qui attirent un large public.

La jeunesse fascinée par l’histoire et la culture

Photo : VNA/CVN

L’un des points forts est le stand "Histoire et culture du Vietnam" du Musée national d’histoire du Vietnam, qui présente plus de 130 documents et objets ainsi que 230 images représentatives. Ce stand guide les visiteurs à travers les grandes étapes du développement de la nation : la Préhistoire, les premiers royaumes vietnamiens, les dix premiers siècles de notre ère, la période des États féodaux indépendants et autonomes, jusqu’à l’ère de l’indépendance, de la liberté et du socialisme aujourd’hui. Ces objets et images permettent au public, en particulier aux jeunes, de mieux comprendre le long parcours de construction et de défense du pays et la formation de l’identité culturelle vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

De nombreux jeunes ont exprimé leur fierté et leur reconnaissance envers les générations précédentes en découvrant de leurs propres yeux ces précieuses reliques et en écoutant les histoires qu’ils ne connaissaient auparavant qu’à travers les livres ou les films. Le stand du Musée national d’histoire du Vietnam ne désemplit pas, accueillant en continu un grand nombre d’élèves, d’étudiants, de militaires et de visiteurs âgés.

Photo : VNA/CVN

L’exposition se clôturera à 16h00 le 15 septembre. La cérémonie de clôture aura lieu à 20h00 le même jour sur l’esplanade nord du Centre national des foires et expositions et sera retransmise en direct sur la Télévision nationale du Vietnam. Elle comprendra une partie protocolaire, un spectacle artistique exceptionnel intitulé "J’aime ma Patrie" et un feu d’artifice de haute altitude, marquant officiellement la fin de la plus grande exposition jamais organisée, et célébrant le parcours de 80 ans du Vietnam sur la voie de l’indépendance - de la liberté - et du bonheur.

Mai Quynh/CVN