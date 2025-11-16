Le delta du Mékong se prépare à accueillir les visiteurs avec une offre touristique renouvelée

À l’approche de la fin d'année, les provinces du delta du Mékong multiplient les initiatives pour dynamiser leurs produits culturels et touristiques, contribuant ainsi à l'objectif national d'accueillir 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes domestiques en 2025.

>> Tourisme du delta du Mékong : nouvel espace, nouvelles expériences

>> Le tourisme culturel khmer, un levier d’attractivité de Vinh Long

>> Cân Tho au fil des crues : là où l’eau révèle les âmes

Photo: VNA/CVN

Les localités de la région, depuis la réorganisation administrative, misent sur leur identité culturelle et leurs atouts naturels pour attirer les visiteurs. À Cà Mau, la Fête du crabe de Cà Mau, du 16 au 22 novembre, aura pour thème "Crabe de Cà Mau : parfum des forêts, goût de la mer". Cette semaine d'activités imprégnées d'identité culturelle locale, mettra en avant la culture du Sud du pays, tout en favorisant les échanges commerciaux autour des produits phares, notamment le crabe, symbole de la province.

À Cân Tho, selon la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyên Thi Ngoc Diêp, la Fête de la culture fluviale 2025 aura lieu du 27 décembre 2025 au 1ᵉʳ janvier 2026 aux parcs Sông Hâu et Bên Ninh Kiêu, ainsi que dans plusieurs zones voisines. L'événement proposera des activités valorisant la culture fluviale et les vergers, le tourisme écologique, des spectacles artistiques et des spécialités culinaires, afin de promouvoir le patrimoine de la ville et de tout le delta plus largement.

Dans la province de Dông Thap, le Festival culturel et touristique de l'ancien village de Dông Hoa Hiêp se tiendra du 3 au 7 décembre dans la commune de Cai Bè (district homonyme), au bord de la pittoresque rivière Tiên. Par ailleurs, le Festival des fleurs et plantes ornementales de Sa Dec (du 27 décembre 2025 au 4 janvier 2026) célébrera l'art floral de ce village considéré comme la "capitale des fleurs du Sud".

Photo : Cà Mau online/CVN

Des circuits variés et interrégionaux

Outre les grands événements, les provinces du delta du Mékong développent des circuits thématiques reliant Hô Chi Minh-Ville et le Sud-Est. Le nouveau circuit intitulé "Fierté des frontières du Sud", lancé fin octobre, invite les voyageurs à explorer Dông Thap et An Giang à travers leurs sites historiques et activités commerciales aux postes frontières entre le Vietnam et le Cambodge.

De nombreuses localités du delta exploitent désormais leur espace touristique élargi après la réorganisation administrative, en créant de nouveaux circuits innovants et en reliant divers sites, offrant ainsi aux visiteurs une immersion plus complète dans la culture locale et la découverte de paysages variés.

Photo : VNA/CVN

Selon Duong Hoàng Sum, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de Vinh Long, la province propose désormais des parcours sous le concept "un itinéraire, trois destinations", valorisant les atouts des anciennes provinces fusionnée : Trà Vinh, Bên Tre et Vinh Long. Trà Vinh met l'accent sur le tourisme culturel, les villages artisanaux et les visites des installations éoliennes côtières. Vinh Long propose le tourisme lié aux villages de briques et de poterie rouge de Mang Thit, ainsi que des séjours écotouristiques et des homestays dans les vergers. Bên Tre valorise le tourisme autour de la culture de la noix de coco, l'écotourisme, le patrimoine culturel et historique, et les stations balnéaires. La province compte actuellement plus de 350 établissements d'hébergement, répondant à la demande de séjours prolongés.

Selon Nguyên Van Bay, directeur du Département municipal de la culture, des sports et du tourisme, la ville renforce ses liens avec Hô Chi Minh-Ville, les autres provinces du delta et les grands pôles touristiques nationaux (Hanoï, Nord-Ouest, Nord-Est, région centrale et Hauts Plateaux du Centre). Cân Tho promeut ses produits phares : tourisme fluvial et écologique, tourisme culturel et patrimonial, métiers traditionnels, tourisme éducatif et MICE, consolidant progressivement son image de "Cân Tho - destination fluviale du Mékong, civilisée, accueillante et sûre".

VNA/CVN