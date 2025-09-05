Tourisme

Tourisme du delta du Mékong : nouvel espace, nouvelles expériences

Cette année, la réorganisation administrative du Delta du Mékong en six grandes provinces ouvre une nouvelle ère pour le tourisme régional, en valorisant un riche patrimoine naturel et culturel pour renforcer l’attractivité et la compétitivité des destinations.

En 2025, conformément à la Résolution 60-NQ/TW, le Delta du Mékong a connu une profonde restructuration administrative. Il ne reste désormais que six nouvelles provinces ou régions élargies : Cân Tho (Cân Tho + Soc Trang + Hâu Giang), Vinh Long (Vinh Long + Bên Tre + Trà Vinh), Dông Thap (Dông Thap + Tiên Giang), Cà Mau (Cà Mau + Bac Liêu), An Giang (An Giang + Kiên Giang) et Tây Ninh (Tây Ninh + Long An). Cette réorganisation offre aux localités l’opportunité de réinventer leur secteur touristique, en exploitant pleinement un potentiel diversifié allant des montagnes, rivières, îles et littoraux à la richesse culturelle, faisant des nouvelles provinces des destinations touristiques plus complètes et compétitives.

An Giang : montagnes, rivières et mer

La nouvelle province d’An Giang couvre plus de 9.888 km² et compte près de 5 millions d’habitants, avec son centre administratif établi à Rach Gia. Au cours des sept premiers mois de 2025, An Giang a accueilli plus de 16,3 millions de visiteurs, soit une hausse de 16,2% par rapport à l’année précédente, générant un chiffre d’affaires d’environ 42.599 milliards de dôngs, soit une augmentation de 76,8%. À elle seule, Phu Quôc a reçu 5,2 millions de visiteurs, dont près d’un million d’étrangers, pour un chiffre d’affaires de 24.866 milliards de dôngs (+93,6%). An Giang concentre des atouts uniques, du mont Cam, surnommé "le toit du Mékong", au sanctuaire de la Dame Xu, en passant par les îles de Phu Quôc, Kiên Hai et Thô Châu. Le patrimoine culturel Khmer, Cham, Chinois et Vietnamien, s’étendant de Tri Tôn et Tinh Biên à Kiên Luong et Hà Tiên, ouvre la voie à des circuits transfrontaliers uniques.

Nguyên Anh Quyên, touriste venue de Dông Thap, témoigne : "Je trouve les paysages d’An Giang magnifiques. Depuis le lac Ta Pa, la vue sur le massif de Phung Hoàng révèle des rizières dorées entrecoupées de palmiers à sucre superbes. Les habitants sont chaleureux, souriants et accueillants. La cuisine locale, notamment le poulet rôti et la salade de papaye pilée, est délicieuse et typique."

Trân Van Cuong, président du Comité populaire de Tri Tôn, explique: "Cette région semi-montagneuse dispose de nombreux sites touristiques tels que le lac Soai So et Ta Pa, reliés à une gastronomie locale riche. Depuis début 2025, nous avons accueilli environ 600.000 visiteurs."

Nguyên Van Phuc, directeur adjoint de la société par actions Tourisme An Giang, souligne: "Après la fusion, An Giang bénéficie d’un énorme potentiel, notamment avec la destination balnéaire de Phu Quôc. Tri Tôn conserve ses atouts, et le tourisme culturel lié aux communautés Khmères mérite d’être davantage exploité. Pour attirer et fidéliser les visiteurs, il faut investir dans les infrastructures et l’hébergement à Tri Tôn et Châu Dôc, organiser des festivals et des activités comme le parapente ou le cerf-volant. Avec une offre touristique cohérente et des accès facilités, An Giang deviendra une destination majeure".

Nguyên Vu Khac Huy, président par intérim de l’Association du tourisme de Kiên Giang, conclut : "An Giang, c’est un Vietnam en miniature, avec ses atouts naturels, culturels et gastronomiques adaptés à divers segments, locaux et internationaux. La priorité reste d’améliorer les infrastructures et le transport, ainsi que de former une main-d’œuvre qualifiée, maîtrisant les langues étrangères pour promouvoir la culture et l’identité locale".

Cà Mau : un centre d’écotourisme et de culture

Après sa fusion avec Bac Liêu, la province de Cà Mau a lancé le programme "Cà Mau – Destination 2025" pour promouvoir son image et attirer les visiteurs. Ly Vy Triêu Duong, directeur adjoint du Service de la culture, des sorts et du tourisme, précise : "Trois axes majeurs sont privilégiés : planification des espaces et produits touristiques autour de la mer, des forêts de mangrove, du tourisme communautaire, spirituel et gastronomique ; réorganisation du marché et promotion de la marque ‘Ca Mau – Extrême Sud du pays’ ; et renforcement des investissements pour améliorer la qualité des services. La modernisation de l’aéroport de Cà Mau et l’achèvement de l’autoroute Cân Tho – Cà Mau seront des leviers essentiels pour accroître la fréquentation."

Au premier semestre 2025, Cà Mau a accueilli plus de 5,1 millions de visiteurs (+18%), générant 4.890 milliards de dôngs (+16,3%). Des événements phares tels que la 2ᵉ Fête du crabe de Cà Mau, le centenaire du Festival Nghinh Ong Sông Dôc, la Cérémonie d’hommage à l’ancêtre Lac Long Quân au Cap Cà Mau, ainsi que l’inscription du site historique Bên Vam Lung (Route maritime Hô Chi Minh) comme vestige national spécial, renforcent son attractivité.

Cân Tho : un centre touristique interrégional

Suite à sa fusion avec Soc Trang et Hâu Giang, Cân Tho devient un pôle central du tourisme du Delta du Mékong. Un entrepreneur local souligne: "Cân Tho doit développer des attractions emblématiques pour séduire les visiteurs. Il faut aussi planifier des produits touristiques nocturnes : actuellement, après le dîner, les activités sont limitées et peu variées. Développer la gastronomie, les loisirs, le shopping et les croisières nocturnes est crucial. La ville doit créer un spectacle culturel et historique phare, incontournable pour tout visiteur."

Nguyên Van Bay, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Cân Tho, affirme: "Nous devons renforcer le développement durable et stimuler la demande. Le programme de stimulation mobilise plus de 150 offres : forfaits, services, circuits, hébergements, restaurants, sites et loisirs."

Le secrétaire du Comité municipal, Dô Thanh Binh, observe: "Au premier semestre 2025, les visiteurs séjournant à Can Tho restent peu de temps et dépensent moins que dans d’autres provinces. Avec 6 millions de visiteurs, chacun dépense environ 1 million de dôngs par jour, contre 65 USD en moyenne nationale et jusqu’à 200 USD ailleurs. Le potentiel est là, mais les produits manquent d’attractivité. L’ouverture de liaisons aériennes internationales est essentielle : le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a d’ailleurs appelé à une ligne directe entre Cân Tho et le Japon."

Clés du succès

Les nouvelles provinces misent sur les circuits interrégionaux : Cà Mau avec Cân Tho et Hô Chi Minh-Ville ; An Giang exploitant Phu Quôc et ses frontières ; Cân Tho reliant Soc Trang et Hâu Giang pour créer des parcours fluides à travers le delta. Les infrastructures sont déterminantes : aéroport et autoroute pour Cà Mau, hébergements à Tri Tôn et Châu Dôc pour An Giang, services nocturnes pour Cân Tho. Toutes insistent sur la formation : guides multilingues, voyages de repérage (famtrips), conception de circuits attrayants, développement durable et préservation des ressources, tout en stimulant le commerce local.

Cette réorganisation administrative n’est pas qu’un changement de nom ou de frontières : elle marque un tournant vers un tourisme du delta du Mékong modernisé. An Giang nouvelle devient un carrefour nature-culture-spiritualité-mer, Cà Mau nouvelle passe du "bout du pays" à un moteur d’écotourisme et de culture, et Cân Tho nouvelle s’affirme comme un hub interrégional riche en expériences, nécessitant davantage de services nocturnes et de spectacles culturels pour prolonger le séjour des visiteurs. Leur atout commun : infrastructures connectées, produits diversifiés, événements identitaires, coopération régionale et ressources humaines qualifiées, autant de clés essentielles pour renouveler le tourisme du Delta du Mékong dans ce nouvel espace de développement.

Texte et photos : Quang Châu/CVN