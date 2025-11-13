Tourisme : cinq destinations pour vivre des expériences agricoles au Centre

Le village de légumes de Trà Quế, la ferme Green Life, le farmstay Lò Gạch Cũ ou le site Hon Mat... sont des destinations attrayantes qui offrent une expérience de la vie paysanne et des vacances différentes au cœur d'une nature préservée dans le Centre.

Voici cinq destinations d'agritourisme remarquables dans le Centre, où les visiteurs peuvent laisser de côté l'agitation de la vie urbaine pour s'immerger dans l'espace paisible et pur de la campagne.

Ces modèles de tourisme combinant l'agriculture n'offrent pas seulement aux visiteurs une expérience authentique de la vie à la ferme, mais contribuent également à créer des moyens de subsistance durables pour les populations locales, tout en préservant et en promouvant les valeurs culturelles autochtones.

Complexe d'écotourisme Hòn Mát, province de Nghệ An

Surnommé le "Dalat miniature" de la région de Nghệ, le complexe d'écotourisme de Hòn Mát s'étend sur 42 ha, constituant un écosystème unique combinant tourisme de villégiature et expériences agricoles. Le lieu attire les visiteurs par son paysage de montagnes et d'eaux ainsi que par ses activités proches de la nature.

Les visiteurs de Hòn Mát peuvent participer à des activités agricoles telles que la plantation d'arbres et la récolte de fruits de saison. La ferme est également un pionnier dans l'application de la haute technologie à la production agricole, offrant des produits propres et de qualité. De plus, avec ses jardins de fleurs éclatants et ses jeux d'expérience folkloriques, Hòn Mát est une destination idéale pour les familles ainsi que pour les groupes de jeunes amis le week-end.

Village de légumes de Trà Quế à Hội An, ville de Dà Nang

Situé à environ 3 km du centre de la vieille ville de Hội An, Trà Quế est un village maraîcher traditionnel vieux de plusieurs centaines d'années. Il attire les touristes internationaux ainsi que la jeunesse nationale grâce à l'expérience authentique "Une journée en tant qu'agriculteur".

Plus précisément, les visiteurs peuvent faire du vélo le long de paisibles chemins de village, visiter des jardins de légumes biologiques, apprendre à bêcher la terre, semer des graines et arroser avec une puisette. Après le travail, ils dégustent des spécialités de Hội An préparées avec les légumes frais tout juste récoltés. C'est une façon de voyager qui aide les jeunes à mieux comprendre la valeur de l'agriculture et de la culture locale.

Farmstay Lò Gạch Cũ à Đà Nẵng

Situé au milieu des vastes rizières de Duy Xuyên, le farmstay Lò Gạch Cũ est une nouvelle destination qui a rapidement gagné l'affection de nombreux visiteurs, en particulier les jeunes. Le point culminant de l'endroit est un ancien four à briques abandonné pendant près de 20 ans, rénové pour devenir un lieu de "check-in" unique.

Ce modèle de farmstay permet aux visiteurs de découvrir la vie rurale authentique, de la participation aux activités agricoles et à la récolte des produits, jusqu'à la dégustation de repas simples. Avec son design rustique et respectueux de l'environnement, Lò Gạch Cũ offre un espace de retraite paisible, aidant les visiteurs à se connecter plus profondément avec la nature et la culture locale.

Ferme Green Life dans la ville de Huế

Située près de l'ancienne pagode Thiên Mụ, la ferme Green Life est un vaste champ de fleurs, offrant un espace pur et romantique. Développée à partir d'une terre stérile, Green Life témoigne des efforts de restauration et de développement d'une agriculture combinée à un tourisme durable. Chaque saison, la ferme revêt de nouvelles couleurs grâce à des fleurs telles que le jasmin, la Reine Bleue, les tournesols...

Les visiteurs ne viennent pas seulement pour prendre des photos et "check-in", mais aussi pour en apprendre davantage sur le processus de plantation et d'entretien des fleurs. L'espace tranquille et coloré de Green Life aide les visiteurs à dissiper toute fatigue et à retrouver leur équilibre.

Tourisme communautaire Cầu Ngói Thanh Toàn à Huế

Plus qu'une simple ferme ou un complexe touristique, le modèle de tourisme communautaire du pont à tuiles de Thanh Toàn offre aux visiteurs une expérience complète de la vie rurale à Huế. Ici, les visiteurs peuvent se promener dans le marché rural, assister à des spectacles et participer à des activités agricoles telles que le décorticage du riz, le pilage du riz, ou faire du bateau sur la rivière Như Ý...

Ce modèle aide non seulement les populations locales à augmenter leurs revenus, mais contribue également à la préservation des valeurs culturelles traditionnelles qui tendent à disparaître. La ville de Huế a désormais reconnu de nombreux sites touristiques liés à l'agriculture, à l'écologie et à la communauté, démontrant le potentiel et l'orientation de la région vers un développement touristique durable.

Le développement de ces modèles d'agritourisme dans le Centre ne fait pas seulement diversifier les produits touristiques, il ouvre également de nouvelles perspectives pour le développement de l'économie rurale. Ces voyages "de retour à la campagne" n'apportent non seulement du plaisir et de la détente, mais aident aussi les visiteurs à apprécier davantage les valeurs du travail et de la vie simple.

Linh Thao - Thanh Thư/CVN