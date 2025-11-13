Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un hub touristique maritime mondial

La fusion de Hô Chi Minh-Ville avec deux provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu a permis la création d’une zone de développement unifiée, ouvrant la voie à une avancée majeure dans le tourisme maritime et à la création d’une destination côtière verte, intelligente de classe mondiale.

Selon le Service du tourisme de la ville, Hô Chi Minh-Ville, désormais agrandie, bénéficie d’un littoral long et continu s’étendant de Cân Gio à Vung Tàu, englobant la magnifique baie de Ganh Rai.

Autrefois limité aux mangroves de Cân Gio, l’offre touristique maritime de la ville couvre aujourd’hui près de 100 km de plages de sable fin, de Vung Tàu à Long Hai, Hô Tràm, Binh Châu et l’île de Côn Dao.

Des réserves naturelles telles que la réserve naturelle de Binh Châu-Phuoc Buu et le parc national de Côn Dao offrent un potentiel considérable pour l’écotourisme, la découverte de la forêt et les activités éducatives.

La région accueille actuellement plus de 16 millions de visiteurs par an et propose environ 28.520 chambres, dont 12 hôtels et complexes hôteliers cinq étoiles.

Le vice-président de l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Vo Thanh My, a déclaré que le regroupement géographique permettrait une stratégie de développement unifiée. "Cette mégapole côtière peut désormais consolider ses ressources et orienter plus efficacement ses investissements vers ses priorités clés", a-t-il affirmé.

Vision d’un tourisme durable

Bà Ria-Vung Tàu, réputée depuis longtemps pour ses stations balnéaires, se diversifie en proposant de l’écotourisme, des expériences culturelles et spirituelles, ainsi que des sports nautiques. D’importants projets de complexes hôteliers et de loisirs sont également en construction, favorisant une croissance durable et de qualité.

Pour accompagner cette transformation, d’importants travaux d’infrastructure sont accélérés, notamment l’autoroute Biên Hoa-Vung Tàu, la route côtière Vung Tàu-Long Hai-Binh Châu et le pont Phuoc An. Les projets propres à la ville, tels que le périphérique N°4 et l’autoroute Long Thành-Hô Tràm, amélioreront davantage la connectivité.

Plusieurs complexes hôteliers de luxe sont déjà ouverts, parmi lesquels le Grand Hô Tràm, le Six Senses Côn Dao, le Lan Rung, le Le Palmier Hô Tràm et le Melia Hô Tràm.

Nguyên Thai Binh, directeur général de Kim Sa Travel, qui gère le complexe Le Palmier Hô Tràm, a déclaré qu’une fois les nouvelles autoroutes et l’aéroport international de Long Thanh opérationnels, "Hô Tràm attirera un afflux massif de touristes nationaux et internationaux".

Suite à la fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville, désormais agrandie, compte plus de 13,6 millions d’habitants et un PIB régional combiné estimé à 3 billiards de dôngs (120 milliards de dollars), ce qui en fait le premier marché touristique intérieur du pays et insuffle un nouvel élan au tourisme maritime.

Lors de la cérémonie de mise en chantier des complexes hôteliers et résidentiels cinq étoiles Odyssey et Poseidon, d’une valeur de plus de 10 billions de dôngs (380 millions de dollars) à Vung Tàu, Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que la nouvelle Hô Chi Minh-Ville attirera des projets d’investissement de grande envergure et offrira de nouvelles opportunités une fois les infrastructures clés achevées.

Potentiel côtier en pleine expansion

Forte de son économie florissante, de son vaste marché intérieur et de ses infrastructures en constante amélioration, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un pôle touristique maritime de renommée internationale sur sa côte Est.

Pour concrétiser cette vision, le Service du tourisme de la ville a collaboré avec des agences de voyages afin de développer 15 nouveaux programmes touristiques axés sur les villages d’artisans traditionnels, les excursions écologiques dans les mangroves et l’exploration marine et insulaire.

Trân Dinh Huy, directeur général de Bac Trung Nam Ban Viet Travel, a déclaré que le tourisme maritime viendrait parfaitement compléter l’offre touristique urbaine de la ville, en proposant des expériences diversifiées aux voyageurs locaux et étrangers.

Lê Hông Tu, directeur de BT Tour, a indiqué que son entreprise développait un nouvel itinéraire centré sur Vung Tàu et Hô Tràm, proposant des prestations spécialisées telles que le golf et des séjours nature.

À Vung Tàu, un important projet de rénovation est en cours avec le réaménagement du boulevard Thuy Vân, dont l’achèvement est prévu pour 2025. Ce projet créera une zone touristique moderne et intégrée à Bai Sau (plage arrière).

Récemment, Vung Tàu a été désignée Meilleure destination balnéaire d’Asie pour 2025 par les World Travel Awards, une distinction qui salue l’amélioration de ses infrastructures, de ses complexes hôteliers de luxe et de l’expérience client qu’elle offre. Cette reconnaissance consolide la réputation internationale de Vung Tàu et encourage les investissements dans le tourisme haut de gamme.

Trân Thi Bich Vân, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Vung Tàu, a déclaré que les autorités locales renforçaient la gestion des plages et promouvaient un tourisme respectueux de l’environnement et responsable. "Chaque habitant doit être un ambassadeur du tourisme", a-t-elle affirmé.

Forte d’un long littoral, d’investissements importants et d’un vaste marché intérieur, Hô Chi Minh-Ville est sur le point de franchir une étape majeure et de transformer sa côte est en l’un des principaux centres de tourisme maritime d’Asie dans les années à venir.

