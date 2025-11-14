Hanoï enregistre une forte croissance du tourisme en dix mois

Le secteur touristique de Hanoï a poursuivi sa forte reprise et sa croissance au cours des dix premiers mois de 2025. Selon le Service municipal du tourisme, la capitale a accueilli plus de 28,22 millions de visiteurs, marquant une hausse significative de près de 22% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Lors du point de presse mensuel tenu le 13 novembre, Nguyên Trân Quang, directeur adjoint du Service du tourisme, a détaillé cette performance : 6,17 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 23,6% en un an et 22,05 millions de touristes nationaux, +21,4%.

Les recettes touristiques ont atteint 108.220 milliards de dôngs (équivalant à 4,1 milliards de dollars), soit une progression de près de 20% sur un an. Ce résultat témoigne de la reprise soutenue et de la résilience du secteur, après des années d'impacts liés à la pandémie et aux incertitudes économiques mondiales.

L'un des points forts a été le week-end de la Fête nationale, du 30 août au 2 septembre, durant lequel Hanoï a accueilli environ 2,16 millions de visiteurs, soit trois fois plus qu'à la même période en 2024. Le nombre d'arrivées internationales a dépassé les 80.000, en hausse de 35%, la Chine, la République de Corée, l'Inde, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni figurant parmi les marchés les plus importants. Les recettes touristiques totales pendant ces quatre jours de congés ont bondi de 80% sur un an pour atteindre 4.500 milliards de dôngs.

Pour l'ensemble de l'année 2025, la capitale prévoit d'accueillir plus de 33,7 millions de visiteurs, ce qui représenterait une hausse de 20,87% par rapport à 2024. Ce chiffre est notable, car il devrait dépasser l'objectif initial de 8,7% et représenter 22,2% du total national. Les recettes touristiques devraient atteindre 134.460 milliards de dôngs, en progression de 21,5% par rapport à l'année dernière, et représenter 13,7% du total national.

Le taux d'occupation des hébergements de la ville devrait se situer en moyenne à 65,5%, soit une hausse de 3,5%, signe d'une reprise dynamique des hôtels, restaurants et services touristiques haut de gamme.

VNA/CVN