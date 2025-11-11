Les 15 incontournables du Vietnam selon Go World Travel

Go World Travel, un magazine international spécialisé dans les itinéraires des journalistes de voyage, a publié une liste des 15 incontournables du Vietnam, des montagnes brumeuses de Sa Pa aux plages dorées de Phu Quôc, offrant une grande variété d’expériences de voyage.

>> Cinq villages vietnamiens parmi les meilleurs du monde

>> Le tourisme accélère la cadence pour atteindre 25 millions de visiteurs internationaux

>> Lonely Planet met en lumière huit plus beaux parcs nationaux du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Que vous naviguiez sur les eaux émeraude de la baie de Ha Long, dégustiez la savoureuse cuisine de rue de Hanoï ou exploriez la vieille ville de Hôi An, le Vietnam a de quoi satisfaire tous les voyageurs. Il y a tant de sites incontournables et de trésors cachés à découvrir, a-t-il écrit.

En tête de liste : une croisière dans la baie de Ha Long pour admirer le paysage. Merveille naturelle par excellence, elle se compose de plus de 1.600 îles calcaires qui émergent majestueusement d’eaux émeraude.

Lors de votre croisière dans ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous découvrirez d’impressionnantes formations rocheuses, des grottes karstiques, des villages de pêcheurs flottants, de superbes plages et vous savourerez la cuisine vietnamienne. C’est l’un des paysages les plus pittoresques au monde, a-t-il poursuivi.

L’illumination des lanternes à Hôi An arrive en deuxième position. C’est le festival le plus célèbre, qui a lieu le 14e jour de chaque mois lunaire. Les habitants et les touristes lâchent des lanternes en papier sur la rivière, créant un spectacle féerique. Musique et danses traditionnelles animent les rues, et les stands proposent des spécialités locales comme le riz gluant et les gâteaux de lune.

La liste continue avec l’exploitation de la vieille ville de Hôi An, la visite des tunnels de Cu Chi, la randonnée à Sa Pa et l’ascension du Fansipan, la promenade dans le vieux quartier de Hanoi, l’exploration du parc national de Phong Nha-Ke Bang qui abrite le plus ancien réseau de grottes d’Asie du Sud-Est et la plus grande grotte du monde.

Il est temps d’embarquer sur une barque traditionnelle en bois et de partir à la découverte des marchés flottants animés du Mékong. Couleurs et parfums sont un véritable festin pour les sens. En naviguant sur les méandres du fleuve, vous serez entouré de paysages verdoyants et de villages pittoresques, a proposé le magazine.

Parmi les autres activités du top 10 figurent le voyage dans la cité impériale de Huê, une promenade au-dessus des nuages à Dà Nang, la visite du sanctuaire de My Son, l’excursion sur les plages de Nha Trang, la découverte de Ninh Binh surnommée la "Baie de Ha Long terrestre", et l’immersion dans la culture locale vietnamienne.

VNA/CVN