Le Vietnam affiche un nouveau record en nombre de touristes malgré une saison orageuse

Malgré la haute saison des tempêtes, le secteur touristique vietnamien a battu des records d’affluence, insufflant une dynamique positive à l’approche de la fin d’année.

À Sa Pa, dans la province montagneuse de Lào Cai (Nord), où le brouillard a persisté, le début novembre a été marqué par des bruines et des averses incessantes. Pourtant, le trafic touristique, du centre-ville au sommet du Fansipan, est resté soutenu, principalement assuré par les visiteurs étrangers.

Selon les données de l’Office national des statistiques, le nombre d’arrivées de touristes étrangers a atteint 1,73 million en octobre, soit une hausse de 13,8% par rapport au mois précédent et de 22,1% sur un an, un record mensuel. De janvier à octobre, le nombre d’arrivées internationales a atteint près de 17,2 millions, soit une augmentation annuelle de 21,5%.

Nguyên Quôc Ky, président de Vietravel Corporation, a déclaré que les principaux marchés connaissent une reprise spectaculaire, notamment la Chine et la Russie, tandis que l’Inde enregistre une croissance robuste. La Chine a dominé le classement des pays émetteurs des touristes en octobre avec plus de 433.000 visiteurs, soit environ un quart du total.

Selon le responsable, l’afflux de touristes s’explique par l’allongement des congés en Chine, l’attrait des plages tout au long de l’année, l’instabilité politique en Thaïlande, la campagne marketing intensive du Vietnam, la reprise des vols, la réouverture des frontières et la simplification des paiements transfrontaliers.

Il a ajouté que la hausse du nombre de touristes indiens est due aux liaisons directes et aux campagnes publicitaires axées sur le cinéma, tandis que les voyageurs coréens se tournent vers Phu Quôc et Quy Nhon, nouvelles destinations phares.

Vietnam Airlines a enregistré une hausse de 13,4% des arrivées internationales sur 10 mois, avec un taux de remplissage moyen de 82%. Le volume de passagers étrangers en octobre a bondi de plus de 26% sur un an, soit sa meilleure performance mensuelle de 2025.

Le Vietnam vise 22 à 23 millions de touristes étrangers en 2025, le gouvernement ambitionnant d’atteindre au moins 25 millions. Cependant, les experts estiment qu’atteindre cet objectif plus ambitieux sera un défi.

Nguyên Quôc Ky a estimé que jusqu’à 23,5 millions de touristes pourraient arriver cette année, avec le début de la haute saison et l’amélioration des conditions météorologiques. L’assouplissement tardif des conditions d’obtention de visas a limité les chiffres de 2025, mais des politiques plus audacieuses, des tarifs plus bas, des paiements simplifiés et une promotion dynamique pourraient stimuler les flux de fin d’année et jeter des bases solides pour l’année prochaine.

S'adapter au changement climatique

Pham Ha, président-directeur général de LuxGroup, a exhorté les opérateurs à élaborer des plans flexibles face aux aléas climatiques, comme l’ajustement des itinéraires, le changement de destinations ou l’alternance entre circuits terrestres et fluviaux.

Il a insisté sur le développement de produits « verts », de circuits à zéro émission nette et d’expériences favorisant une interaction responsable avec la nature. Ces offres permettent non seulement de réduire l’impact environnemental, mais aussi de proposer des expériences culturelles inédites et authentiques.

Vietnam Airlines, de son côté, mise sur une offre diversifiée (culturelle, culinaire, MICE et loisirs en intérieur) pour répondre à une demande qui résiste aux aléas climatiques. Elle s’est engagée dans CO₂ Connect de l’IATA et vise la neutralité carbone d’ici 2050, tout en développant des outils numériques pour les prévisions, les réservations flexibles et les parcours visiteurs améliorés.

