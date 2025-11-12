Vietnam.travel devient le deuxième site le plus visité d’Asie du Sud-Est

Le site Web officiel du tourisme vietnamien, géré par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), a connu une forte progression dans les classements mondiaux, témoignant d’un fort attrait international et de stratégies de promotion numérique efficaces.

Photo : Similarweb/CVN

Vietnam.travel s’est classé 104.698e au niveau mondial en octobre, gagnant 16.000 places depuis mars, selon la plateforme d’analyse mondiale Similarweb.com. En Asie du Sud-Est, le site occupe la 2e place, juste derrière le site thaïlandais (51.251e). Viennent ensuite Singapour (109.858e), l’Indonésie (203.665e), la Malaisie (216.688e) et les Philippines (1.687.836e).

La majorité du trafic vers vietnam.travel provient des États-Unis, d’Australie, de Singapour et d’Indonésie. Les visites en provenance des États-Unis ont augmenté de 40,8% le mois dernier, celles de Singapour de 34%, celles d’Indonésie de 41,6% et celles d’Australie de 4%.

Environ 67% des visites proviennent d’appareils mobiles et 33% d’ordinateurs de bureau. Les moteurs de recherche ont généré 51% du trafic, tandis que les visites directes représentent 26%, témoignant d’une forte notoriété mondiale de la marque, nettement supérieure aux 19% de la Thaïlande.

Vietnam.travel est le canal officiel de la VNAT pour promouvoir l’image touristique du pays à l’international. Ces dernières années, le Centre d’information touristique a intégré le site Web aux principales plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram et YouTube. Cette approche multicanale a contribué à projeter l’image du Vietnam comme une destination sûre, accueillante et dynamique, en particulier pendant la haute saison touristique internationale de fin d’année.

Photo : Câm Sa/CVN

Le site met également en avant la politique de visas ouverte du Vietnam, un atout majeur pour attirer les voyageurs internationaux. Des vidéos, des articles et des photos saisissantes sont régulièrement mis à jour pour présenter la diversité des produits et services touristiques du pays et mettre en lumière des destinations phares telles que Ha Long, Phu Quôc, Ninh Binh et Dà Nang.

Grâce à ces stratégies numériques et à un contenu attractif, le Vietnam s’impose comme l’une des destinations touristiques les plus prisées d’Asie.

Selon le cabinet d’études de marché BMI, le pays devrait accueillir plus de 22 millions de touristes internationaux d’ici 2025, dépassant ainsi les 18 millions enregistrés en 2019 et marquant une forte reprise pour le tourisme vietnamien après la pandémie de COVID-19.

VNA/CVN