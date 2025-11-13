Gia Lai accueillera l’Année nationale du tourisme du Vietnam 2026

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement sélectionné la province de Gia Lai, dans les Hauts plateaux du Centre, pour accueillir l’Année nationale du tourisme 2026.

>> Gia Lai approuve le plan directeur d’une méga-zone touristique

>> Lonely Planet classe Quy Nhon parmi les 25 meilleures destinations de 2026

Photo : VNA/CVN

Conformément à la décision du ministère en date du 11 novembre, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam collaborera avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de Gia Lai afin de finaliser toutes les procédures nécessaires et de mettre en œuvre les activités de l’Année nationale du tourisme 2026, garantissant ainsi un événement concret, efficace et d’envergure.

L’organisation de l’Année nationale du tourisme représente une formidable opportunité de promouvoir l’image touristique du Vietnam en général et les attraits de Gia Lai en particulier, auprès des visiteurs vietnamiens et internationaux.

Figurant parmi les événements culturels, économiques et sociaux annuels les plus importants du pays, l’Année nationale du tourisme vise à mettre en valeur la culture vietnamienne, son potentiel touristique et ses produits locaux uniques.

Nguyên Thi Kim Chung, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de Gia Lai, a déclaré que la province élaborera un plan global, mettra en place un comité d’organisation et lancera une série d’événements culturels et touristiques de janvier à décembre 2026.

Lors d’une récente visite de travail à Gia Lai, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a souligné qu’après son expansion des limites administratives, la province bénéficie désormais d’un espace beaucoup plus vaste pour le développement du tourisme.

Il a suggéré à Gia Lai de se concentrer sur la création de nouveaux produits touristiques reliant ses sites emblématiques, tels que le lac Biên Hô, les formations rocheuses naturelles et les forêts vierges, tout en identifiant des offres touristiques clés qui correspondent aux atouts uniques de la province.

Le lac Biên Hô, également appelé lac T’Nung ou lac Ea Nueng, est un joyau d’eau douce sur près de 300 ha à 800 m d’altitude, formé à l’origine de trois cratères volcaniques interconnectés. Niché au cœur de la zone écotouristique de Biên Hô - Chu Dang Ya, ce lac possède une étroite bande de terre s’étendant vers son centre, offrant aux visiteurs une vue imprenable sur des paysages couverts de pins.

"Le développement du tourisme doit reposer sur des fondements culturels », a insisté le ministre. «Gia Lai doit créer un écosystème moderne qui intègre la culture, le sport et le tourisme, incarnant l’esprit des grands Hauts plateaux du Centre et de la mer bleue".

La province est le berceau de diverses minorités ethniques, telles que les Gia Rai, les Ba Na, les Xo Dang, les Thai et les Muong, et possède une riche diversité culturelle et un riche patrimoine, notamment le festival annuel des gongs des Hauts plateaux du Centre en novembre pour promouvoir l’espace de la culture des gongs, inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Elle abrite des destinations touristiques célèbres, telles que la montagne Hàm Rông, la cascade Xung Khoeng, la Réserve nationale de Kon Jang Rang et le Parc national de Kon Ka Kinh.

Avec ses paysages majestueux, sa culture du gong distinctive et ses habitants hospitaliers, Gia Lai devrait devenir un haut lieu du tourisme vietnamien en 2026, contribuant à promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique, convivial et culturellement riche à travers le monde.

VNA/CVN