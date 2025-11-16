La pagode Long Doi Son : neuf siècles d’histoire et de spiritualité

Située dans le quartier de Tiên Son, province de Ninh Binh (Nord), la pagode Long Doi Son conserve de nombreux objets précieux datant de la dynastie des Lý (1009-1225), notamment une stèle unique.

>> À la découverte de la pagode Linh Phuoc : un joyau spirituel et artistique de Dà Lạt

>> La pagode Bai Dinh reçoit la distinction "Travellers’ Choice 2025" de TripAdvisor

>> La pagode Dâu, voyage spirituel au cœur du berceau du bouddhisme vietnamien

Photo : DT/CVN

À environ 50 km de Hanoï, la pagode Long Doi Son (ou pagode Doi) jouit d’une belle position, nichée au sommet de la montagne Doi. Sa construction fut menée de 1054 à 1058 sous l’égide du roi Lý Thánh Tông et de la reine Y Lan.

Grâce à ses valeurs culturelles et à sa beauté à la fois ancienne, majestueuse, douce et élégante, la pagode a été reconnue Site culturel et historique national en 1992. En décembre 2017, elle a été classée parmi le Top 10 des Sites nationaux spéciaux par le Premier ministre.

Jalons historiques

Sous la dynastie des Lý, le mont Long Doi fut choisi par le roi pour y ériger un palais royal et y cacher de nombreux trésors. En 1118, le roi Lý Nhân Tông ordonna la construction de la tour Sùng Thiên Diên Linh et la restauration de l’ancienne pagode - qui est l’actuelle pagode Long Doi Son.

À travers de nombreux bouleversements et jalons historiques, à l’époque de la domination Minh, la pagode et sa tour furent détruites. Vers la fin du XVIe siècle, sous la dynastie des Mac (1527-1593), cet édifice fut reconstruit par la population, redonnant un nouvel éclat à ce lieu sacré.

Plus tard, en 1840, le vénérable bonze Thich Chiêu Thuong fit agrandir la pagode, fit couler une statue de Maitreya, imprima et fit circuler de nombreux sutras bouddhistes.

En 1947, le temple fut à nouveau détruit pendant la guerre d’Indochine. Après la paix, en 1957, les moines et les fidèles ont restauré et progressivement reconstruit la pagode.

Architecture originale

Long Doi Son arbore l’architecture traditionnelle d’une pagode vietnamienne. On y retrouve des images familières telles que les marches de pierre menant au complexe du monument au sommet de la colline ; le pavillon Tam Quan (trois portes) composé de cinq travées et huit toits, le sanctuaire principal Tam Bao (Trois joyaux) avec sept travées de la salle d’honneur et trois travées de la cour supérieure ; la zone du sanctuaire principal ; et enfin la cour de la pagode - où sont placées les 18 statues d’Arhat.

Photo : DT/CVN

De plus, l’édifice dispose d’autres zones comme la salle de conférence, la maison des ancêtres, la maison d’hôtes, les quartiers des moines et la cuisine, etc. Du haut de la montagne, les visiteurs peuvent contempler le paysage simple de la terre, du ciel et des montagnes environnantes, apportant une sensation de sérénité et de légèreté à l’âme.

Après près de 1.000 ans d’histoire, la pagode se dresse toujours fièrement et majestueusement sur le mont Doi. Elle conserve de nombreux vestiges anciens de différentes périodes tels que la statue de Quan Âm Thi Kinh (la déesse de la Miséricorde sous l’apparence de Thi Kinh), la statue de Maitreya en bronze, etc.

Le plus remarquable est la stèle ancienne “Sùng Thiên Diên Linh”, vieille de près de 900 ans. Cette œuvre d’art sculpturale unique de la dynastie des Lý mesure 1,75 m de large, 2,5 m de haut et 0,3 m d’épaisseur. Elle est placée juste à l’entrée, devant le sanctuaire principal.

En visitant ce lieu pittoresque au sommet du mont Doi à Ninh Binh, en plus d’admirer le paysage naturel et les œuvres d’art anciennes, les voyageurs peuvent s’immerger dans l’atmosphère d’une fête unique.

La fête de la pagode Long Doi Son a lieu le 21e jour du 3e mois lunaire, attirant un grand nombre d’habitants et de touristes désireux de visiter et de faire des offrandes. Ce n’est pas seulement l’anniversaire de la mort du vénérable bonze Thich Chiêu Thuong, mais aussi une cérémonie commémorative pour ceux qui ont accompli des mérites envers le pays.

Nguyên Thành/CVN