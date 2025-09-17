Israël intercepte un missile provenant du Yémen peu après avoir frappé le port de Hodeïdah

Israël a intercepté mardi 16 septembre un missile sol-sol tiré depuis le Yémen, a déclaré l'armée israélienne, peu après que des avions de combat israéliens ont frappé le port yéménite de Hodeïdah.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le missile a déclenché des sirènes d'alerte aérienne dans le Centre et le Sud d'Israël, notamment à Tel-Aviv et Ashdod, ainsi qu'à Jérusalem et dans certaines zones de la Cisjordanie occupée.

Pour l'heure, aucune victime n'a été signalée et les Houthis n'ont fait aucune déclaration.

Cette attaque est survenue quelques heures après que des avions de combat israéliens ont frappé la ville portuaire de Hodeïdah, à l'Ouest du Yémen, dans l'après-midi.

Des témoins oculaires à Hodeïdah ont rapporté que les frappes avaient visé trois quais du port, provoquant d'importants incendies. La chaîne de télévision al-Masirah, contrôlée par les Houthis, a déclaré que les avions israéliens avaient mené au moins 12 frappes aériennes, mais n'a pas fait état de victimes ou de dégâts.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que cette frappe visait à garantir la poursuite du blocus naval et aérien contre les Houthis.

Xinhua/VNA/CVN