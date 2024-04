Le Forum des affaires en ligne du Vietnam aborde la durabilité dans l'e-commerce

>> Politiques, défis et perspectives du commerce électronique

>> Les échanges commerciaux électroniques en forte hausse

Photo : CTV/CVN

L'événement annuel, organisé par l'Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM), visait à fournir un aperçu complet du commerce électronique au cours de l'année dernier et à mettre en lumière les dernières tendances technologiques ayant un impact sur l'industrie à travers une étude de marché sur le comportement des consommateurs intelligents et aperçu du marché du commerce électronique 2024 et de ses principales tendances.

S'exprimant lors de l'événement, Lê Hoàng Oanh, directeur de l'Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le commerce électronique avait connu la croissance la plus robuste de la dernière décennie, avec un taux de croissance annuel de 16 à 30%.

Selon le Livre blanc sur le commerce électronique vietnamien 2023, les revenus du commerce électronique au détail ont augmenté de 25% sur un an pour atteindre 20,5 milliards d'USD en 2023. Cependant, ils ne représentaient que 8% du total des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs au Vietnam, bien inférieur à la moyenne mondiale de 90,4%.

Le forum a examiné les tendances du Vietnam visant à tirer parti des pratiques durables dans son secteur du commerce électronique, à développer les ressources humaines pour renforcer la protection des droits des consommateurs et à réduire l'écart dans le développement du commerce électronique.

Les participants ont également exploré des solutions pour créer un environnement de commerce électronique plus vert et plus durable.

Des études de marché sur les tendances du comportement des consommateurs dans le commerce électronique, des manuels pour la croissance du commerce électronique, l'optimisation des campagnes de marketing d'affiliation et d'opinionclé des consommateurs (KOC) pour accélérer les ventes et l'application de la technologie de l'IA figuraient parmi les nombreux sujets importants abordés lors du forum.

L'événement comprenait également une table ronde avec des experts pour partager leurs points de vue sur les questions persistantes dans le domaine du commerce électronique durable.

VNA/CVN