La Banque centrale travaille sur un cadre juridique pour la notation de crédit

La Banque d'État du Vietnam (BEV) a proposé d'utiliser la notation de crédit pour mieux gérer le secteur bancaire et promouvoir le développement des entreprises financières et fintech.

Photo : moneyhub.vn

Il est contenu dans un projet de décret récemment publié sur la réglementation du mécanisme bac à sable dans le secteur bancaire.

Selon le BEV, bien que le Centre national d'information sur le crédit (CIC) du Vietnam ait introduit le premier modèle de notation de crédit selon les normes internationales en 2015, ce concept reste impopulaire parmi les utilisateurs nationaux. Par conséquent, le projet de politique vise à aider les entreprises de technologie financière à fournir des solutions de notation de crédit reposant sur une meilleure base de développement.

La notation de crédit est considérée comme un outil utile pour les prêteurs, tels que les banques, les sociétés financières et les sociétés de prêt peer-to-peer (P2P), car il s'agit d'une analyse statistique effectuée par les prêteurs et les institutions financières pour déterminer la solvabilité d'une personne ou d'une petite entreprise exploitée par son propriétaire. La notation de crédit est utilisée par les prêteurs pour décider d’accorder ou de refuser un crédit, tandis que la notation peut avoir un impact sur la capacité des clients à se qualifier pour des produits financiers tels que les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les cartes de crédit et les prêts privés.

Gérer les risques liés aux prêts

Selon le Dr. Châu Dinh Linh, maître de conférences à l'Université bancaire de Hô Chi Minh-Ville, le modèle de notation de crédit est un outil qui aide les prêteurs à savoir quand prêter, pour quel montant et quelles stratégies élaborer pour augmenter leurs profits tout en gérant les risques liés aux prêts.

Le développement d'un outil de notation de crédit efficace apporterait de nombreux avantages aux prêteurs, tels que la réduction du coût de l'analyse et de l'évaluation du crédit, une meilleure évaluation de l'insolvabilité des clients pour prendre une décision de crédit plus précise, une réduction du temps de prise de décision en matière de crédit et une minimisation des créances irrécouvrables et des pertes dans les activités de crédit.

En outre, la notation de crédit présente de nombreux autres avantages directs, tels que l'amélioration des flux de capitaux, l'amélioration de la liquidité, la compréhension du comportement des clients, la diversification des produits financiers et la détermination de l'appétit pour le risque de crédit des banques.

Selon Châu Dinh Linh, les risques potentiels du marché des prêts à la consommation sont très élevés car il s'agit souvent de petits prêts sans garantie.

Châu Dinh Linh estime que la notation du crédit via le mécanisme sandbox pour les entreprises de technologie financière est la bonne décision pour perfectionner le mécanisme juridique permettant de développer le marché des prêts à la consommation, en particulier les prêts P2P des entreprises de technologie financière, car cela minimisera le risque de défaut et conduira à la sécurité du crédit, ce qui garantira les entreprises financières et fintech ont une plus grande probabilité de réaliser des bénéfices durables.

Cependant, le Dr. Nguyên Huu Huân, professeur à l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, a noté que les autorités de gestion devraient sélectionner avec soin les entreprises autorisées à participer au bac à sable de notation de crédit afin d'éviter la création d'un trop grand nombre d'organismes de notation de crédit, ce qui entraînerait une confusion dans les informations. sur le marché.

"Le mécanisme sandbox doit clairement mentionner les critères de sélection des sociétés de notation de crédit. Les organisations choisies pour participer au bac à sable doivent être réputées et capables d'assumer leurs responsabilités et de garantir les problèmes de risque éthique", a déclaré le Dr. Nguyên Huu Huân.

Au Vietnam, en plus d'utiliser la cote de crédit du CIC comme référence importante, les banques commerciales, les sociétés financières et de technologie financière utilisent actuellement de nombreuses méthodes différentes pour obtenir du crédit, tandis qu'il existe une tendance croissante à utiliser l'IA et le Big Data pour établir une cote de crédit.

VNA/CVN