Vietnam - Japon

Renforcement de la coopération entre Bà Ria-Vung Tàu et Izumiotsu

Le vice-président du Comité populaire de la province vietnamienne de Bà Ria-Vung Tàu, Nguyên Công Vinh, et des dirigeants des Services et des branches de cette localité ont eu mardi 21 mai une séance de travail avec une délégation de dirigeants de la ville d'Izumiotsu, dans la préfecture d'Osaka (Japon), dirigée par son maire Minamide Kenichi.

Photo : VNA/CVN

Selon les dirigeants de Bà Ria-Vung Tàu, le Japon se classe actuellement au 5e rang dans le groupe des pays à grand capital d'investissement dans la province, avec plus de 40 projets d'investissement direct étranger (IDE) représentant un capital total d'environ 3,1 milliards d'USD.

Izumiotsu et Bà Ria-Vung Tàu ont signé un protocole d'accord de coopération économique en 2014. Au cours des dix dernières années, les deux localités ont mis en œuvre de nombreuses activités d'échange et de coopération, a souligné Nguyên Công Vinh.

Sur cette base, Bà Ria-Vung Tàu souhaite continuer à mettre en œuvre des activités de coopération économique avec la ville d'Izumiotsu et élargir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, du développement des ressources humaines, des échanges culturels, de la santé et de la réponse aux urgences telles que les catastrophes naturelles, les pandémies ou les risques alimentaires… , a-t-il précisé.

Pour sa part, Minamide Kenichi, maire de la ville d'Izumiotsu, a espéré qu'en 2024, Bà Ria-Vung Tàu et Izumiotsu continueraient à coopérer dans les domaines mentionnées et renforceraient la coopération entre l’administration et les entreprises des deux localités.

En septembre prochain, la ville d'Izumiotsu organisera un programme de présentation des produits agricoles de Bà Ria-Vung Tàu. Cet événement est une prémisse pour accélérer l'exportation des produits agricoles - l’atout de cette province vietnamienne - vers le marché japonais.

VNA/CVN