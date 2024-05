Le potentiel du marché vietnamien bien apprécié par des experts étrangers

>> Un fort potentiel à exploiter pour renforcer la coopération commerciale

>> Le Vietnam a du potentiel pour développer le marché des centres de données

>> La presse cambodgienne apprécie l’attraction des investissements étrangers au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), le chef de l’équipe FMI au Vietnam, Paulo Medas a déclaré que le Vietnam était considéré comme une destination attractive pour les investisseurs étrangers dans le cadre d'évolutions complexes de l’économie mondiale et de l’instabilité géopolitique croissante.

Le Vietnam reste l’un des marchés attrayants et attirant un grand volume d’investissement direct étranger (IDE) grâce à son climat d’investissement stable, sa croissance élevée, son vaste marché intérieur et ses ressources humaines jeunes, a indiqué l’expert du FMI lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le FMI prévoit que le produit intérieur brut selon la parité de pouvoir d'achat (PIB PPA) en 2029 devrait atteindre près de 2 343 milliards d'USD, se classant au 20e rang mondial. Cependant, pour maintenir son attractivité, le Vietnam doit améliorer son climat des affaires, simplifier ses procédures administratives, moderniser ses infrastructures, développer l’énergie verte et promouvoir l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Selon le dernier rapport semestriel de la BM, l'économie vietnamienne a montré des signes mitigés de reprise au début de 2024, avec une croissance qui devrait atteindre 5,5% en 2024 et augmenter progressivement jusqu'à 6,0% d'ici 2025.

Les exportations se redressent, la consommation intérieure et les investissements privés sont également en hausse. En outre, un redressement du secteur immobilier est attendu plus tard cette année et l'année prochaine, stimulant la demande intérieure alors que les investisseurs et les consommateurs retrouvent confiance.

La Banque asiatique de développement (BAD) s'est déclarée optimiste concernant les perspectives économiques du Vietnam qui devrait connaître une croissance de 6% en 2024 et de 6,2% en 2025. Selon la BAD, la faible demande mondiale et les taux d'intérêt internationaux élevés pèsent déjà sur la croissance en 2023. Cependant, une transition rapide vers une politique monétaire favorable à la croissance et des investissements publics à grande échelle sont l'une des mesures clés prises pour maintenir la reprise de la croissance. Elle estime qu'une reprise relativement globale du secteur de transformation pour les exportations et des services ainsi que le fonctionnement stable du secteur agricole devraient soutenir la reprise.

Selon le quotidien sud-coréen Dong-a Ilbo, le Vietnam est considéré comme une "usine de nouvelle génération" et un marché en développement destiné à remplacer un certain nombre d’autres marchés pour devenir un pôle de recherche et de développement avancé (R&D).

L’article a indiqué que la compétitivité du Vietnam en matière de R&D bénéficiait des changements dans la politique gouvernementale. Le gouvernement vietnamien souhaite aller au-delà du modèle précédent "Made in Vietnam", qui se limitait au rôle d’une usine de sous-traitance, pour devenir un centre de production capable de promouvoir le secteur des technologies de l’information et de la communication.

Une destination stratégique

En plus des organisations internationales, de nombreuses entreprises étrangères ont donné des évaluations positives sur l’économie vietnamienne. Récemment, à l’occasion de la visite de deux jours de son Pdg Tim Cook au Vietnam en avril dernier, le géant américain de technologie Apple a annoncé augmenter ses dépenses auprès des partenaires de la chaîne d'approvisionnement au Vietnam, qui est considéré comme l’un de ses centres de production clés. Selon Apple, le Vietnam figure parmi les cinq premiers producteurs mondiaux de jeux pour téléphones mobiles. Tim Cook a affirmé l’engagement d’Apple de continuer de renforcer les liens au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, en mars 2024, le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo-ho a déclaré que son groupe avait investi 1,2 milliards d'USD supplémentaires, portant son investissement total au Vietnam à 22,4 milliards d'USD. Samsung s’engage à injecter un milliard d'USD supplémentaire au Vietnam chaque année.

Le Centre R&D de Samsung compte actuellement 2.400 ingénieurs dont des Vietnamiens qui constituent la force centrale dans le projet d’IA pour la série de téléphones Galaxy S24, et qui sont très appréciées par le groupe sud-coréen pour leurs capacités.

La United Overseas Bank Limited (UOB), basée à Singapour, a déclaré maintenir sa prévision de croissance du Vietnam à 6,0% en 2024. La banque a estimé que les perspectives pour 2024 étaient positives même si des risques subsistaient.

Photo : VNA/CVN

Récemment, dans un article publié en mars dernier, des experts de la banque HSBC ont déclaré être enthousiaste par l'économie numérique en plein essor de l'ASEAN. Au sein de l’ASEAN, le Vietnam est l’économie numérique qui connaît la croissance la plus rapide en 2022 et 2023 et devrait maintenir cette position jusqu’en 2025. Avec des prévisions d'utilisateurs de smartphones atteignant 67,3 millions d'ici 2026, soit 96,9% d'internautes, le Vietnam est devenu un eldorado pour l'industrie numérique et ses acteurs locaux et internationaux, a indiqué Mme Amanda Murphy, responsable des services bancaires commerciaux pour l'Asie du Sud et du Sud-Est chez HSBC.

Favoriser la croissance

Le directeur national de la BAD, Shantanu Chakraborty, a déclaré que l'économie du Vietnam devrait croître à un rythme solide cette année et l'année prochaine, malgré une conjoncture mondiale difficile.

Toutefois, selon lui, les incertitudes géopolitiques mondiales et les limites structurelles de l’économie nationale pourraient affecter ces perspectives. Par conséquent, il est nécessaire de combiner les mesures politiques et les mesures de soutien à la croissance à court terme pour stimuler la demande intérieure, parallèlement à la prise de solutions pour une amélioration structurelle à long terme pour promouvoir une croissance durable.

Photo : VNA/CVN

Pour promouvoir la croissance, le représentant de la BAD a souligné l’importance de mesures plus fortes pour remédier aux faiblesses structurelles nationales telles que la forte dépendance à l'égard des industries de transformation des entreprises d'IDE au service des exportations, les liens lâches entre ces industries et le reste de l'économie, une dépendance excessive au crédit bancaire, ainsi que des exigences juridiques complexes pour les entreprises.

Le dernier rapport de la Banque mondiale a souligné l'importance des politiques fiscales pour renforcer la reprise de l'économie vietnamienne et a recommandé d'accélérer les projets d'investissement dans les infrastructures financés par des ressources publiques, affirmant que cela contribuerait à stimuler davantage l'économie, avec un potentiel supplémentaire de 0,1 point de pourcentage de croissance du PIB pour chaque point de pourcentage dans l’investissement public en proportion du PIB.

L’investissement dans des projets d'infrastructures publiques créera de nombreux avantages à long terme outre la stimulation économique immédiate, a déclaré Sebastian Eckardt, directeur régional de la BM pour l'Asie de l'Est et le Pacifique pour la macroéconomie, le commerce et l'investissement.

Les efforts visant à renforcer la gestion des investissements publics permettront également de remédier aux faiblesses en termes d'infrastructures critiques dans les domaines de l'énergie, des transports et de la logistique, qui sont fondamentaux pour la croissance économique à long terme du Vietnam, a-t-il ajouté.

VNA/CVN