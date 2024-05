Dông Nai vise à devenir l'un des plus grands centres économiques du pays

La province méridionale de Dông Nai vise à devenir l'un des trois plus grands centres économiques du Vietnam, après Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, selon les objectifs de développement de la province pour 2030.

Photo : VNA/CVN

La province a l'ambition de devenir un centre de commerce international, de tourisme et de services, avec une zone urbaine de classe mondiale basée sur des modèles intelligents, avec un accent supplémentaire sur le développement de l'économie verte.

Selon la vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyên Thi Hoàng, Dông Nai a de nombreuses opportunités pour prendre la tête de la formation et du développement des trois principaux axes économiques de la région du Sud, à savoir le Sud-Est, le Sud-Ouest et un corridor économique maritime.

Pour atteindre ces objectifs, Dông Nai se concentrera sur l'amélioration de l'environnement des affaires et des investissements afin de créer des conditions favorables aux entreprises, en mettant un accent particulier sur le fait de devenir une destination idéale et sûre pour les investisseurs.

La province propose de nombreuses autres solutions pour attirer les investisseurs et déployer rapidement des projets de transport avec un système la reliant à d'autres endroits de la région du Sud-Est et à d'autres régions économiques, notamment l'aéroport de Long Thành et l'aéroport de Biên Hoa.

Dông Nai prévoit de construire des parcs industriels verts, des centres d'innovation et des parcs centralisés de technologies de l'information. Les projets comprendront le développement d'une zone urbaine aéroportuaire, d'une zone urbaine écologique de l'aéroport de Long Thành et de chaînes urbaines riveraines de Dông Nai, avec une priorité accordée à la ville de Biên Hoa, au district de Long Thành et au district de Nhon Trach.

Dông Nai souhaite exploiter l'aéroport international de Long Thành et le port de Phuoc An pour former un centre logistique intelligent, synchrone et efficace.

Dans le cadre du plus grand projet d'investissement jamais réalisé dans le pays, la première phase de l'aéroport de Long Thành devrait être mise en service en 2026.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Hông Linh, a déclaré que lorsque les projets d'infrastructure entreraient en vigueur, notamment l'aéroport de Long Thành, l'aéroport de Biên Hoa, les rocades 3 et 4, les autoroutes Bên Luc - Long Thành et Biên Hoà - Vũng Tàu et le pont Cát Lái, ce seront de nouveaux moteurs pour le développement de Dông Nai, ainsi que des localités de la région du Sud-Est.

La province a présenté des solutions pour créer des ressources pour réaliser la planification, y compris la mobilisation de capitaux d'investissement, le développement des ressources humaines, l'application de la science et de la technologie, la création de mécanismes de liaison entre la province et d'autres parties des régions économiques et le contrôle des zones urbaines et rurales.

Photo : VNA/CVN

Dông Nai est située dans la région économique clé du Sud et constitue une passerelle reliant la région du Sud-Est à de nombreuses autres zones économiques du Vietnam. La croissance économique de la province au cours de la période 2021-2023 a atteint environ 7%, tandis que son PIB par habitant était de près de 140 millions de dongs (5.714 USD), soit 1,6 fois supérieur à celui du reste du pays.

En particulier, le secteur industriel est un moteur de la croissance économique de la province, la plupart des 32 zones industrielles (ZI) fonctionnant avec un taux d'occupation de plus de 86%.

Dông Nai est l'une des principales localités attirant les investissements nationaux et étrangers au Vietnam avec 2.100 projets, dont 1.456 projets à investissements étrangers pour un investissement total de près de 30 milliards d'USD et 652 projets nationaux, s'élevant à 79.000 milliards de dôngs.

