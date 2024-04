Les échanges commerciaux électroniques en forte hausse

Jusqu’à la fin de 2023, les paiements autres qu'en espèces ont atteint environ 11 milliards de transactions, soit une augmentation de près de 50% par rapport à 2022. La valeur totale des transactions est estimée à plus de 200 millions de milliards de dôngs dont près deux milliards de paiements via Internet , d'une valeur de plus de 52 millions de milliards de dôngs, soit une hausse de plus de 56% en quantité et de 5,8% en valeur par rapport à 2022.

Ces informations ont été annoncées lors du Forum du commerce électronique du Vietnam 2024.

Selon le rapport de la VECOM, en 2023, même si l'économie vietnamienne est confrontée à de nombreuses difficultés, le commerce électronique a continué de croître fortement. La VECOM estime que le taux de croissance de ce domaine a augmenté de plus de 25% par rapport à 2022, soit l’équivalent à 25 milliards d’USD. Sur ce total, les ventes au détail en ligne ont atteint 17,3 milliards d’USD.

Ce taux de croissance est bien supérieur à la situation globale de l’économie. Selon l'Office général des statistiques, le PIB en 2023 a connu une croissance de 5,1%. Le secteur des services a augmenté de 6,8%, celui du transport et de l'entreposage de 9,2%, les activités de finance, banque et assurance de 6,2%, les services d'hébergement et de restauration, de 12,2%. Au total, en 2023, les ventes au détail totales de biens et services de consommation aux prix courants devraient atteindre 6.232 milliards de dôngs, soit une augmentation de 9,6%.

Hô Chi Minh-Ville en tête du classement de l’Indice de l’e-commerce

Ainsi, le commerce électronique représente environ 10% du chiffre d’affaires total des ventes au détail de biens et des services aux consommateurs, soit plus que les 8,5% enregistrés en 2022. En particulier, le ratio des ventes au détail en ligne par rapport aux ventes au détail totales de biens est d’environ 8,8%, soit plus que le taux de 7,2% en 2022.

Le développement rapide du commerce électronique a entraîné la croissance de nombreux domaines connexes. Ces dernières années, les services de paiement et d’exécution des commandes se sont développés rapidement grâce aux technologies numériques, contribuant au fort développement du commerce électronique en général et de la vente au détail en ligne.

Grâce aux canaux de téléphonie mobile, plus de sept milliards de transactions par téléphone ont été réalisées pour une valeur de plus de 49 millions de milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 61% en quantité et de près de 12% en valeur. Via le code QR, près de 183 millions de transactions ont été enregistrées pour une valeur de plus de 116.000 milliards de dôngs, soit un bond de 172% en quantité et de 74% en valeur par rapport à l'année précédente.

Concernant l’Indice de l’e-commerce, en 2024, la mégapole du Sud continue d’être en tête du classement avec 87 points, juste devant Hanoï avec 84,3 points. La province de Binh Duong est troisième avec 51,3 points. Le score moyen de l'indice de cette année est de 23,1 points. En particulier, cette année, l’Indice de l’e-commerce se focalise sur la réduction des déchets plastiques sur les plateformes électroniques pour protéger l’environnement.

