Factures électroniques, une solution transparente pour le marché de l'or

Ces derniers temps, les prix de l'or ont continuellement augmenté, atteignant un niveau historique de 92,4 millions de dôngs/tael. Sa différence avec le prix mondial à un certain moment était de 20 millions de dôngs/tael, augmentant le risque de contrebande d'or. L’application de factures électroniques dans le commerce du précieux métal jaune est ainsi considérée comme une solution.

L'exigence de factures électroniques a été soulevée à plusieurs reprises par le gouvernement dans le contexte de transactions commerciales sur l'or avec des factures, des documents insuffisants et un manque de transparence.

Photo : VNA/CVN

Lors de la dernière réunion sur les politiques monétaire et budgétaire, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d'appliquer résolument la réglementation sur les factures électroniques dans l'achat et la vente d'or. D'ici le 15 juin, tout établissement qui n'émettra pas de factures électroniques pour se connecter avec les autorités fiscales se verra retirer sa licence.

Selon le spécialiste financier Nguyên Tri Hiêu, l'application des factures électroniques contribuera à rendre le marché transparent. Avec l'application des factures électroniques, les agences de gestion sauront avec quels clients le magasin fait des transactions, quelle est la quantité et quel est le prix. À partir de là, elles auront suffisamment d’informations pour gérer et éviter la manipulation des prix, l’évasion fiscale et, en même temps, empêcher le commerce illégal d’or.

Selon le Département général des impôts, depuis le 1er juillet 2022, la facture électronique est déployée sur l'ensemble du territoire national pour les entreprises et les ménages commerçants. Ainsi, 100% des entreprises opérant dans le secteur de l’or utilisent des factures électroniques. Cependant, dans certains cas, les acheteurs sont des particuliers et ne prennent pas de factures, ce qui rend difficile le contrôle des transactions par les autorités fiscales.

Ainsi, selon le Département général des impôts, le contrôle de toutes ces transactions nécessite une coordination étroite entre les organismes concernés, dont les banques et les Comités populaires locaux. Le Département des Impôts a également proposé que la Banque d'État étudie et soumette aux autorités compétentes des réglementations exigeant des paiements autres qu'en espèces pour les transactions commerciales sur l'or.

VNA/CVN