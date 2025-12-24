L'e-commerce au Vietnam : entre essor historique et défis sécuritaires

Porté par une croissance fulgurante de 25% en 2025, le commerce électronique au Vietnam a franchi la barre symbolique des 30 milliards de dollars, représentant désormais les deux tiers de l’économie numérique nationale.

Photo : VNA/CVN

L'expansion, favorisée par la généralisation d’Internet, la démocratisation des smartphones et l'évolution des habitudes de consommation vers le shopping en ligne et les réseaux sociaux, stimule la production et crée des milliers d'emplois dans la logistique et les technologies. Cependant, elle s'accompagne d'une recrudescence alarmante de la fraude commerciale et de la contrefaçon. En effet, l'année 2025 a été marquée par une sophistication accrue des réseaux de vente de produits illicites, posant un défi majeur aux autorités de régulation.

Les chiffres communiqués par les forces de l’ordre sont éloquents : plus de 23 400 infractions liées aux contrefaçons ont été traitées au cours de l'année, la majorité des délits se déroulant sur les réseaux sociaux et les plateformes de vente en ligne. Les saisies concernent une gamme de produits de plus en plus large, allant du textile et des cosmétiques aux équipements électroniques, ainsi que des articles sensibles tels que les compléments alimentaires et les médicaments.

Une opération emblématique menée début novembre à Hanoï a permis de démanteler un entrepôt à Phu Xuyên contenant 2.000 sacs à main usurpant des marques de prestige comme Hermès ou Gucci. Ces articles, acquis pour une somme modique de 50.000 à 60.000 dôngs l'unité, étaient revendus plusieurs centaines de milliers de dôngs via des comptes anonymes, flouant des consommateurs attirés par des prix défiant toute concurrence.

L'opacité de l'identité des vendeurs et le retard des réglementations juridiques face aux mutations technologiques constituent aujourd'hui les principaux obstacles à l'assainissement du marché numérique. Cette absence de transparence érode la confiance des consommateurs et engendre des pertes économiques annuelles estimées à des milliers de milliards de dôngs, d'autant plus que les sanctions actuelles ne sont pas assez dissuasives face aux profits colossaux générés par la contrefaçon.

Selon Trân Huu Linh, directeur de l’Agence de surveillance et de développement du marché domestique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, il est désormais impératif d'innover les méthodes de contrôle de l’e-commerce en imposant une responsabilité accrue aux gestionnaires de plateformes. Il a souligné la nécessité d’accélérer l’application des technologies de l’information et de l'analyse de données pour le suivi des risques, ainsi que l'usage de l'intelligence artificielle afin de détecter automatiquement les fraudes à partir des images et des flux de transactions.

Parallèlement, un effort soutenu de formation des agents est nécessaire pour répondre aux spécificités des échanges transfrontaliers. Le changement des méthodes de gestion et le renforcement de la surveillance de l'espace numérique apparaissent ainsi comme les clés essentielles pour protéger efficacement les consommateurs et garantir une concurrence loyale dans une économie de plus en plus digitalisée.

VNA/CVN