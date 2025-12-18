La Semaine des marques vietnamiennes promeut l'e-commerce

L’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique et le Service de l’industrie et du commerce de Hanoi organisera la Semaine des marques vietnamiennes, destinée à promouvoir le développement de l’économie numérique et du commerce électronique.

>> Foire d’Automne 2025 : un tremplin pour les marques vietnamiennes vers le monde

>> L’essor des marques vietnamiennes sur le marché des produits de grande consommation

>> Construire des marques aux normes internationales

Photo : VNA/CVN

Cet événement se déroulera du 18 au 22 décembre au Centre de promotion du commerce agricole, situé au 489 rue Hoàng Quôc Viêt, à Hanoi, en réponse à la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", dans un contexte d’accélération de la transformation numérique.

Il comprendra une conférence sur la connectivité entre l’offre et la demande afin de promouvoir la consommation de produits vietnamiens et locaux sur les plateformes de commerce électronique et numériques, ainsi qu’un salon "made in Vietnam".

La conférence réunira des représentants des départements provinciaux et municipaux de l’industrie et du commerce, des associations professionnelles et industrielles, des plateformes de commerce électronique et numérique, des prestataires logistiques, des institutions financières, ainsi qu’un grand nombre d’entreprises manufacturières vietnamiennes, de coopératives locales et de jeunes pousses.

Un temps fort sera consacré à une table ronde sur les expériences pratiques et les défis liés à la commercialisation de produits sur les plateformes numériques, ainsi qu’à l’amélioration des programmes de soutien adaptés aux différents types d’entreprises et aux spécificités locales.

Par ailleurs, le salon proposera des espaces d’exposition de produits, des zones de réseautage, des espaces de restauration et des zones d’exposition présentant des produits phares.

L’événement devra accueillir environ 300 stands et près de 100 entreprises manufacturières, coopératives et représentants d’associations professionnelles provenant de plus de 10 provinces et villes, dont Tuyên Quang, Quang Ninh, Ninh Binh, Bac Ninh, Hanoi, Thanh Hoa, Nghê An, Lâm Dông et Nha Trang.

VNA/CVN