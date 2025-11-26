Le Vietnam et Singapour s’unissent pour propulser l’e-commerce

L’Agence du commerce électronique et de l’économie numérique (IDEA), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, et la société Shopee ont officialisé, le 25 novembre à Singapour, la signature d’un protocole d’accord visant à stimuler le commerce électronique transfrontalier.

>> Vietnam et Singapour renforcent leurs relations

>> Pham Minh Chinh et Lawrence Wong tiennent leur deuxième rencontre annuelle

>> Trân Thanh Mân reçoit les ambassadeurs d'Indonésie et de Singapour

Photo : VietnamPlus/CVN

Cette collaboration stratégique entend moderniser l’écosystème commercial national en harmonisant les politiques publiques, les capacités entrepreneuriales et les infrastructures technologiques.

L’accord s’articule autour de plusieurs axes majeurs, notamment la promotion des exportations numériques en B2C des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) vietnamiennes vers l’ASEAN et les marchés internationaux. Il prévoit la création d’un "Pavillon national du Vietnam" sur Shopee International, destiné à présenter des produits authentiques et de haute qualité.

Selon Lai Viêt Anh, directrice adjointe de l’IDEA, l’Asie du Sud-Est est la région la plus dynamique au monde pour le commerce électronique, dont le chiffre d’affaires dans l’ASEAN a atteint 159 milliards de dollars en 2024, soit une croissance de 14% en variation annuelle. Le Vietnam a significativement contribué à cette performance avec 22 milliards de dollars, en hausse de 18%, se positionnant parmi les leaders régionaux.

Ces avancées sont le fruit d’une politique gouvernementale cohérente, notamment à travers le Plan directeur pour le développement de l’e-commerce national pour la période 2026-2030 et la Directive 29/CT-TTg sur la promotion des exportations et le développement des marchés étrangers…

De son côté, G. Jayakrishnan, directeur exécutif pour l’Asie du Sud-Est chez Enterprise Singapore, a salué le calendrier de cette coopération, qui intervient alors que l’ASEAN accélère sa transition numérique et que le Vietnam se distingue par son taux de croissance rapide.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a affirmé que ce mémorandum est la "preuve de l’engagement fort du Vietnam envers le commerce numérique et la communauté des MPME".

La signature de cet accord renforce ainsi la connectivité entre le Vietnam et Singapour à l’ère numérique et concrétise l’engagement des agences des deux pays à promouvoir le commerce électronique transfrontalier.

VNA/CVN