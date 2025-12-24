Politiques de développement et d’application de l’énergie nucléaire

Le gouvernement a promulgué le décret N°331/2025 détaillant certaines dispositions et mesures d’application de la Loi sur l’énergie nucléaire, relatives au développement et à l’utilisation de l’énergie nucléaire. Le texte précise notamment plusieurs politiques en matière d’investissement et de développement des ressources humaines dans ce domaine.

Concernant le développement des infrastructures scientifiques et technologiques nucléaires, l’État garantit les financements nécessaires à la construction, au développement et au maintien de ces infrastructures.

Il encourage la mobilisation d’autres sources de capitaux légales afin de développer, selon une feuille de route à long terme et en adéquation avec le calendrier de développement de l’électricité nucléaire, les infrastructures comme des installations de conception et de fabrication d’équipements et d’appareils de mesure ; des centres d’essais des technologies ; des systèmes de logiciels de calcul spécialisés au service de l’évaluation de la sûreté radiologique et nucléaire ; des systèmes de surveillance, de gestion et de coordination de la réponse aux incidents radiologiques et nucléaires ; des dossiers de conception, documents techniques, prototypes…

Le décret précise que les organisations, entreprises et particuliers opérant dans l’énergie nucléaire sont encouragés à coopérer et à recevoir des transferts de technologies de partenaires nationaux et étrangers. Ils bénéficient des mécanismes de soutien et d’incitation prévus par la législation sur le transfert de technologies, l’investissement, les marchés publics et les textes juridiques connexes.

L’État encourage également la participation à la recherche scientifique et au développement technologique, aux activités de maintenance et de réparation, à la conception, la fabrication, l’essai et la production d’équipements de rayonnement et d’équipements nucléaires, ainsi qu’à la production et au traitement de matières premières, matériaux, composants et pièces destinés à ces équipements.

Le texte souligne en outre l’encouragement à la co-conception, à la co-fabrication, à la co-exploitation et à la co-gestion entre organisations et entreprises vietnamiennes et étrangères dans le cadre du transfert et de la réception de technologies. Les entités concernées bénéficient de politiques de soutien visant à renforcer leurs capacités scientifiques et technologiques, conformément à la législation sur la science, la technologie et l’innovation, ainsi que des avantages fiscaux en vigueur.

Selon le décret, le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé d’organiser la formation et le perfectionnement du personnel enseignant et des chercheurs dans le domaine de l’énergie nucléaire, ainsi que d’élaborer et de promulguer des normes de programmes de formation, conformes aux orientations de développement du secteur et aux pratiques internationales.

De son côté, le ministère des Sciences et des Technologies est responsable de la formation et du développement des ressources humaines pour la gestion étatique, la recherche scientifique, le développement technologique et l’assistance technique dans le domaine nucléaire, en accordant une priorité particulière aux ressources humaines de haut niveau, notamment pour le développement de l’électricité nucléaire.

Le décret définit les critères de sélection, les missions, les droits, les régimes et les politiques applicables aux ingénieurs en chef de projets et aux architectes en chef de projets.

Les ressources humaines hautement qualifiées comprennent notamment de jeunes scientifiques et ingénieurs talentueux, ainsi que des fonctionnaires et agents publics répondant aux critères des politiques d’attraction et de valorisation des talents.

Les étudiants diplômés avec mention « bien » ou plus dans des spécialités telles que l’électricité nucléaire, la physique nucléaire, l’ingénierie nucléaire, la technologie nucléaire, la physique appliquée, la chimie de l’eau, la radiochimie et d’autres disciplines scientifiques et technologiques connexes sont prioritaires à l’embauche, sous réserve de satisfaire aux critères requis.

Par ailleurs, le décret prévoit également des politiques de socialisation dans le domaine de l’énergie nucléaire.

