Amazon accompagne le Vietnam vers un hub e-commerce en Asie du Sud-Est

Amazon soutiendra le Vietnam dans sa volonté de devenir un hub régional d'exportation via le e-commerce en Asie du Sud-Est, a déclaré Susan Pointer, vice-présidente d'Amazon en charge des politiques publiques internationales et des affaires gouvernementales, au vice-Premier ministre Lê Thành Long lors de leur rencontre à Hanoï le 5 décembre.

Le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance à la coopération avec les grandes entreprises technologiques mondiales, les considérant comme un moteur essentiel de la transformation numérique et du développement d'une économie du savoir.

Il a invité Amazon à continuer d'accompagner le pays dans son développement et l'a encouragé à renforcer sa coopération avec les entreprises technologiques vietnamiennes afin de dynamiser la production et le développement de produits au sein de son écosystème vietnamien.

Il a souligné que le gouvernement vietnamien est prêt à créer les conditions favorables à une coopération et à des investissements efficaces et durables d'Amazon au Vietnam, contribuant ainsi à la croissance du marché local du e-commerce et de l'écosystème scientifique et technologique.

Pour sa part, Susan Pointer a salué les réussites socio-économiques du Vietnam cette année, notamment en matière de réforme administrative et de transformation numérique.

Elle a souligné qu'Amazon soutient activement le développement international des petites et moyennes entreprises (PME) vietnamiennes. Au cours des douze derniers mois, le nombre de produits vendus dans le monde par des entreprises vietnamiennes via Amazon a augmenté de 35 %. Actuellement, des milliers d'entreprises vietnamiennes exportent et étendent leur présence mondiale grâce à la plateforme.

Elle a réaffirmé l'engagement d'Amazon en faveur d'une coopération à long terme avec le Vietnam et de la promotion des produits « Made in Vietnam ».

Susan Pointer a également mis en avant la récente signature d'un accord de coopération stratégique entre Amazon Global Selling Vietnam et l'Agence vietnamienne de promotion du commerce pour la mise en œuvre du programme « V-Brands Go Global with Amazon ». Cette initiative vise à offrir une formation et une certification complètes en ligne à l'exportation à 1 000 entreprises vietnamiennes, tout en aidant les marques nationales à renforcer leur présence sur le marché international grâce au commerce électronique avec Amazon.

Amazon a exprimé son souhait d'accroître la part de la production locale dans sa chaîne d'approvisionnement en composants électroniques et a encouragé les entreprises vietnamiennes à s'intégrer davantage à ses chaînes de valeur mondiales. L'entreprise a également proposé de renforcer sa coopération en matière de formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines du numérique, des données et de l'intelligence artificielle, essentiels au développement durable du Vietnam à l'ère numérique.

Lê Thành Long a déclaré que le Vietnam finalisait son cadre juridique en matière de sciences et technologies, d'intelligence artificielle, de transformation numérique et de hautes technologies. Le gouvernement continuera d'accompagner les entreprises dans le renforcement de leurs capacités technologiques grâce à des mécanismes flexibles et transparents favorisant l'innovation et la coopération, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité dans l'économie numérique.

