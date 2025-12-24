Festival OCOP Vietnam 2025

Connecter les savoir-faire, hisser les produits vietnamiens à une nouvelle échelle

Le Festival OCOP Vietnam 2025 s’est déroulé du 20 au 23 décembre au site impérial de Thăng Long - Hanoï, sur une superficie de plus de 10.000 m², réunissant 220 stands et une sélection de produits OCOP représentatifs issus du Vietnam et de l’international. L’événement a été organisé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural en coordination avec le Comité populaire de Hanoï.

Photo : Lê Dông/VNA/CVN

Le festival rassemblait plus de 10.000 m² d’espaces d’exposition, 220 stands, et les vitrines emblématiques des provinces et villes du pays, ainsi que 16 stands internationaux provenant de huit nations. Placée sous le thème "Vietnam - Convergence et Rayonnement", l’édition 2025 a mis à l’honneur les réalisations du programme "Une commune, un produit" (OCOP), mené depuis plus de sept ans.

Au-delà d’une exposition, l’événement constituait une plateforme stratégique visant à valoriser les résultats du programme OCOP, moteur de développement économique rural, d’accélération de la transformation numérique, de transition verte et de diffusion de l’identité culturelle vietnamienne dans un contexte d’intégration internationale.

Photo : Lê Dông/VNA/CVN

Prenant la parole lors de l’inauguration, le ministre de l’Agriculture et de l'Environnement, Trân Duc Thang, a souligné que le Festival OCOP Vietnam 2025 était non seulement un lieu de présentation des 18.243 produits OCOP déjà standardisés à l’échelle nationale, mais également "un espace où convergent la confiance, l’ambition et la fierté" de près de 10.000 entreprises, coopératives et ménages producteurs.

Selon lui, chaque produit OCOP porte "l’histoire d’un territoire, d’une communauté et du parcours persévérant de paysans, artisans et entrepreneurs qui osent penser et agir, en valorisant les ressources et la culture locales".

Organisé comme un forum ouvert, le festival a visé à mettre en relation les acteurs OCOP avec les distributeurs, investisseurs, experts et consommateurs. Plus qu’une vitrine, l’événement a envoyé un message clair quant à l’orientation du programme dans sa nouvelle phase : passer de la "fabrication de produits" à la "construction de marques" ; de "vendre ce que l’on possède" à "vendre ce que demande le marché", pour une croissance plus profonde et durable.

Photo : Lê Dông/VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Manh Quyên, a rappelé que la capitale demeure en tête du pays avec 3.463 produits OCOP reconnus trois étoiles et plus. Dans les années à venir, le programme OCOP de Hanoï se concentrera fortement sur la transition verte, la transformation numérique, l’intégration des industries culturelles et du tourisme, faisant d’OCOP un noyau central dans la stratégie de développement agricole et rural durable.

Selon Ngô Truong Son, chef du Bureau national de coordination du programme de Nouvelle ruralité, OCOP a transformé la logique de production, passant du modèle individuel et dispersé à une organisation en chaînes de valeur. Actuellement, 60,7% des acteurs OCOP ayant obtenu trois étoiles et plus enregistrent une croissance moyenne de chiffre d’affaires de 17,6% par an, contribuant à l’émergence d’un écosystème économique rural multivalué.

Notons que le programme attire près de 40% de femmes et 20% de membres de minorités ethniques parmi les porteurs de projets, et que de nombreux produits OCOP sont désormais exportés vers plus de 60 pays.

Le Festival a proposé également de nombreuses activités économiques et culturelles, notamment un forum sur l’amélioration de la qualité et du développement des produits OCOP, l’espace thématique "Vietnam - Convergence et Rayonnement", un espace OCOP international et numérique, ainsi que des zones gastronomiques dédiées au thé vietnamien, aux fleurs et plantes ornementales du Têt.

L’un des points forts de cette édition était une fresque à l’huile de plus de 300 mètres, intitulée "Vietnam - Terre et Hommes", reconnue comme la plus longue peinture paysagère des trois régions du pays, accompagnée de la Journée nationale du Livestream OCOP sur les plateformes numériques.

Le Festival OCOP Vietnam 2025 a affirmé ainsi la stature nationale des produits OCOP, ravivé la fierté "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" et contribué à porter les créations issues de l’ingéniosité et de la culture vietnamiennes vers les marchés mondiaux.

Ngoc Anh - Câm Sa / CVN