S’adapter aux nouvelles normes de l’UE pour maintenir les exportations

L'Union européenne (UE) a annoncé une hausse de 50% des contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) et de 33% des audits frontaliers pour les importations. Cette mesure impose aux entreprises vietnamiennes une vigilance accrue sur la qualité pour préserver leur accès au marché.

Photo : Nhân Dân/CVN

Selon Trân Ngoc Quân, conseiller commercial du Bureau commercial vietnamien en Belgique et auprès de l'UE, le Vietnam est le 17e partenaire commercial de l’UE qui a vu sa part de marché atteindre 2,28 % en 2024. Grâce à l’EVFTA, les exportations, notamment de café vers l’Allemagne et l’Italie, progressent fortement. Toutefois, l'UE durcit ses exigences en matière de sécurité alimentaire, d'environnement et de bien-être animal, tout en renforçant la surveillance des résidus de pesticides. Il a insisté sur la lutte contre la fraude à l'origine et la nécessité de faciliter l'exportation du riz ST et des viandes transformées.

Face à ces défis, des principales entreprises exportatrices de produits aquatiques vers le marché de l'UE comme la société par actions Sao Ta Food (Fimex VN) privilégie à investir aux certifications mondiales pour une aquaculture responsable afin de répondre aux exigences de qualité et de sécurité alimentaire et les produits à haute valeur ajoutée pour réduire la pression concurrentielle. Pour les fruits et légumes, le respect des mesures SPS dès la production est impératif pour éviter tout refoulement.

Concernant la transition verte, malgré le report de l’application du Règlement européen contre la déforestation (EUDR), les entreprises vietnamiennes devraient régulièrement mettre à jour leurs informations et disposer de plans de transformation opportuns.

Enfin, les exportateurs sont encouragés à établir une présence commerciale et logistique directe au sein de l’UE pour se connecter avec les clients individuels et institutionnels et les servir, ainsi qu'en coordonnant de manière proactive leurs marchandises par le biais d'entrepôts sous douane et d'installations logistiques, assurant ainsi une circulation des marchandises stable et flexible.

VNA/CVN