Un grand gala national de cirque et de magie pour les festivités du 30 avril et du 1er mai

À l’occasion de la Fête des rois fondateurs Hùng ainsi que des congés du 30 avril et du 1er mai, la Fédération du cirque du Vietnam organise le programme "Gala de cirque et de magie des trois régions 2026", avec neuf représentations prévues au Théâtre central du cirque, à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’Artiste du peuple Tông Toàn Thang, directeur de la Fédération, cet événement constitue un rendez-vous annuel majeur de l’institution durant cette période festive. Il se distingue par une démarche artistique visant à relier les identités culturelles du Nord, du Centre et du Sud à travers le langage du cirque et de la magie.

L’édition 2026 réunit de nombreux artistes de renom issus des trois régions du pays, offrant un spectacle riche en couleurs, en émotions et en expressions culturelles régionales.

Conçu autour d’un fil conducteur mettant en valeur la convergence des cultures régionales, le gala s’ouvre sur le numéro "Patrie des trois régions", suivi de tableaux tels que "Retour au pays du quan họ", "Nouveaux jours sur les Hauts plateaux du Centre" et "Lý ngựa ô – Vers le Sud", avant de s’achever sur un final intitulé "Le pays dans la joie - Comme si l’Oncle Hô était présent le jour de la victoire".

Le spectacle propose une diversité de disciplines circassiennes et d’arts illusionnistes, incluant trapèze en duo, funambulisme, jonglage, numéros acrobatiques à sensations, dressage, clowneries et magie, contribuant à une mise en scène dynamique et rythmée.

Les représentations auront lieu les 24, 25, 26, 29 et 30 avril, ainsi que les 1er, 2 et 3 mai. À travers ce rendez-vous, la Fédération du cirque du Vietnam ambitionne de faire du cirque un temps fort de la vie culturelle de la capitale durant les congés. L’objectif est de rapprocher cet art du grand public en proposant des créations porteuses d’une forte identité nationale et d’une réelle capacité de dialogue culturel.

VNA/CVN