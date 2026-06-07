Volontariat d’été : les jeunes au service des enfants défavorisés

La Campagne de volontariat d’été 2026 mobilise la jeunesse vietnamienne pour soutenir les enfants des zones frontalières et reculées, à travers des actions concrètes en éducation, santé et solidarité visant à réduire les inégalités et favoriser leur développement durable.

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Photo : VNA/CVN

La Campagne de volontariat des jeunes de l’été 2026 est déployée à l’échelle nationale et marque fortement son empreinte en ciblant les communes frontalières, les zones montagneuses et reculées, ainsi que les enfants en situation difficile. Il ne s’agit pas seulement d’une activité annuelle de la jeunesse vietnamienne, mais aussi d’une expression concrète de l’engagement humaniste en faveur des générations futures, en particulier dans les territoires encore confrontés à de nombreuses difficultés en matière d’éducation, de conditions de vie et de développement.

Dès le lancement de la campagne, la cérémonie inaugurale s’est tenue dans la commune de Ba Chuc, province d’An Giang, une localité frontalière du Cambodge. L’événement a réuni des responsables des organes du Parti, du ministère de l’Éducation et de la Formation, de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, ainsi que des représentants de divers ministères, organisations et forces de volontaires.

Le choix d’un site frontalier pour ce lancement souligne la volonté de rapprocher les activités de volontariat des zones les plus défavorisées, où les enfants ont le plus besoin d’attention et de soutien.

Une mobilisation

pour les zones frontalières

Selon les orientations de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, la campagne 2026 se déroule d’avril à août avec une ampleur importante, mobilisant des millions de jeunes volontaires. L’un des axes majeurs consiste à concentrer les ressources sur les communes frontalières terrestres, où les conditions de vie restent difficiles et où les enfants constituent la frange de la population la plus vulnérable.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des activités traditionnelles de volontariat, la campagne 2026 marque une évolution importante dans ses méthodes de mise en œuvre, visant davantage d’efficacité et de durabilité. Les actions sont étroitement liées aux objectifs de développement socio-économique locaux, tout en mettant l’accent sur les programmes de protection sociale, d’éducation, de santé et de développement des compétences pour les enfants et les adolescents des zones frontalières.

L’un des principaux objectifs est la prise en charge des enfants défavorisés. De nombreuses activités concrètes sont prévues : soutien scolaire, bourses d’études, distribution de fournitures scolaires, création d’aires de jeux sécurisées, ainsi que l’organisation de formations aux compétences de vie, à la prévention des noyades, des accidents et des violences faites aux enfants. Ces initiatives sont particulièrement importantes dans un contexte où les enfants des régions frontalières ont encore un accès limité à une éducation complète.

Parallèlement, les équipes de volontaires s’engagent dans des actions de santé communautaire, d’assistance médicale de base et de consultations gratuites. De nombreux programmes sont mis en œuvre en coopération entre les organisations de jeunesse, les autorités locales, les garde-frontières et les organisations sociales, afin de créer un réseau de soutien durable pour les enfants des zones frontalières.

Des actions concrètes

en faveur des enfants vulnérables

Un point notable de la Campagne de volontariat d’été 2026 est l’intégration forte de la transformation numérique dans les activités. Les jeunes volontaires ne se limitent pas au soutien matériel, mais accompagnent également les habitants et les enfants dans l’accès aux technologies numériques, à l’apprentissage en ligne, aux services publics numériques et à la sécurité sur Internet. Cela contribue à réduire la fracture numérique entre les régions et à offrir davantage d’opportunités aux enfants des zones reculées.

Photo : VNA/CVN

Dans de nombreuses localités frontalières, les activités de lancement sont également associées aux programmes de soutien à l’enfance et au Mois d’action pour les enfants. Des ouvrages destinés à la jeunesse, tels que la rénovation d’écoles, la construction d’aires de jeux, l’amélioration de routes rurales ou encore l’organisation de journées festives pour les enfants, ont créé une atmosphère dynamique, chaleureuse et empreinte de fortes valeurs humaines.

Les experts et responsables de la jeunesse estiment que l’innovation majeure de cette année ne réside pas seulement dans l’ampleur de la campagne, mais aussi dans son approche. Plutôt que des actions ponctuelles, le mouvement est orienté vers la résolution des problèmes concrets des localités, notamment la prise en charge à long terme des enfants, qui constituent le groupe le plus vulnérable dans les zones frontalières.

Outre les efforts de l’Union de la jeunesse, la participation des autorités locales, des entreprises et de la société civile joue un rôle essentiel. Les ressources sociales sont largement mobilisées pour soutenir les élèves défavorisés, les orphelins, les enfants des minorités ethniques et ceux risquant d’être déscolarisés. Cela constitue une base importante pour construire un écosystème durable de soutien à l’enfance.

Ainsi, la Campagne de volontariat d’été 2026 n’est pas seulement une activité saisonnière de la jeunesse, mais un véritable parcours de solidarité, d’humanité et d’engagement. L’image des jeunes en chemise bleue de volontariat dans les zones frontalières continue d’apporter de l’espoir aux enfants des régions reculées, en leur ouvrant davantage d’opportunités d’apprentissage, de développement et d’avenir.

Dans un contexte où le Vietnam accélère son développement durable et sa transformation numérique, la prise en charge des enfants des zones frontalières revêt une importance stratégique. Il ne s’agit pas seulement d’une responsabilité sociale, mais aussi d’un investissement pour l’avenir et pour la qualité des ressources humaines du pays.

XUÂN LÔC/CVN