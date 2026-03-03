Cirque : le Vietnam remporte trois prix au Festival international du Cirque Elefant d’Or 2026

Le cirque vietnamien a une nouvelle fois affirmé son rayonnement sur la scène internationale en remportant trois distinctions avec les trois numéros présentés au Festival international du Cirque Elefant d’Or 2026, organisé à Girona (Espagne) du 27 février au 3 mars.

Photo : VNA/CVN

L’édition 2026 a réuni des artistes venus de 18 pays, avec 75 artistes et 24 numéros sélectionnés pour concourir. Le palmarès comprenait trois Éléphants d’Or, trois Éléphants d’Argent, trois Éléphants de Bronze, ainsi que plusieurs prix spéciaux récompensant les performances les plus marquantes.

La Fédération vietnamienne du cirque a présenté trois numéros : "Duo Love", "Danse au chapeau conique" ("Đu nón") et "Équilibre d’épées sur balançoire" ("Đế kiếm sur đu"). Au final, "Duo Love" a remporté l’Éléphant d’Argent, "Danse au chapeau conique" l’Éléphant de Bronze, tandis que "Équilibre d’épées sur balançoire" s’est vu décerner un prix spécial.

Photo : VNA/CVN

Le numéro "Duo Love" confirme ainsi son excellence. Il avait déjà décroché la médaille d’or au Festival international du cirque d’Almaty (Kazakhstan) en 2025 et la médaille d’argent au Festival international du cirque "Sans frontières" en Fédération de Russie la même année. Pour l’édition Elefant d’Or 2026, la mise en scène a été enrichie de nouvelles créations et d’un niveau de difficulté accru. La spectaculaire performance de suspension par les cheveux, au cours de laquelle l’artiste féminine soutient son partenaire en contrebas, a constitué un moment fort, alliant virtuosité technique et intensité dramatique, et a profondément impressionné le jury comme le public.

De son côté, "Danse au chapeau conique" a séduit par l’exploitation artistique du nón lá, symbole emblématique de la culture vietnamienne. Après une entrée en scène marquée par des mouvements gracieux inspirés de la danse traditionnelle, les artistes ont enchaîné avec des figures acrobatiques aériennes exigeantes, créant une fusion harmonieuse entre identité culturelle et langage circassien contemporain. Malgré un espace scénique plus restreint que celui auquel ils sont habitués au Vietnam, les artistes ont su adapter l’amplitude des mouvements et le rythme d’exécution, garantissant précision technique et intensité émotionnelle.

Photo : VNA/CVN

Le numéro "Équilibre d’épées sur balançoire" a également conquis le public grâce à des prouesses techniques impressionnantes et à l’image puissante d’une femme forte et résiliente, contribuant au succès global de la délégation vietnamienne.

Selon les responsables de la Fédération vietnamienne du cirque, ces résultats illustrent non seulement le talent et la créativité des artistes vietnamiens, mais aussi une stratégie d’investissement méthodique et durable en faveur de l’intégration internationale. Les distinctions obtenues lors de festivals prestigieux contribuent à renforcer la position et la marque du cirque vietnamien sur la carte mondiale des arts circassiens.

À l’issue du festival, plusieurs propositions de coopération ont été adressées aux artistes vietnamiens. Notamment, "Duo Love" a été invité à signer un contrat d’un an avec le célèbre cirque allemand Circus Roncalli, l’une des compagnies les plus renommées d’Europe. Les deux autres numéros ont également reçu une invitation à participer à un festival international au Kazakhstan en septembre 2026.

Ces perspectives ouvrent la voie à des collaborations et à des tournées de longue durée sur le marché européen, témoignant de la reconnaissance croissante dont bénéficie le cirque vietnamien sur la scène internationale.

VNA/CVN