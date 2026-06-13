Le Vietnam agricole entre modernisation et préservation des terroirs

Après 40 ans de Renouveau, le secteur agricole national s’est hissé parmi les grands exportateurs mondiaux. Numérisation, résilience climatique et valorisation des terroirs esquissent désormais un horizon durable pour les paysans vietnamiens.

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Photo : CTV/CVN

Quatre décennies de réformes ont métamorphosé l’agriculture nationale. Autrefois pays en pénurie alimentaire, le Vietnam est devenu l’un des principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles, forestiers et aquatiques, avec une valeur dépassant les 70 milliards de dollars en 2025. Ce succès est le fruit du travail acharné de millions d’agriculteurs, de pêcheurs et d’aquaculteurs mais aussi de politiques novatrices qui ont permis de surmonter les difficultés.

Intervenant lors du séminaire intitulé “La classe paysanne vietnamienne - 40 ans de Renouveau : des aspirations dans les champs à une ère d’essor”, le Pr.-Dr. Pham Hông Tung (Université nationale de Hanoï) a rappelé le rôle décisif de ces choix stratégiques dans la résolution des problèmes liés à l’agriculture, à la paysannerie et à la campagne durant les périodes les plus difficiles.

“C’est un miracle auquel la paysannerie vietnamienne a largement contribué”, a déclaré

M. Tung en évoquant la place du Vietnam parmi les trois premiers exportateurs mondiaux de riz. Mais il a aussitôt mis en garde : l’agriculture affronte désormais un défi majeur, celui de la survie même des agriculteurs. Confrontés à des revenus faibles et instables, nombre de cultivateurs abandonnent leurs terres, laissant des superficies en friche dans des proportions inédites.

Photo : VNA/CVN

Pour répondre à ces défis, Pham Hông Tung a identifié quatre priorités. Premièrement, accélérer la transformation numérique et l’application des sciences et technologies directement sur le terrain, afin d’accroître productivité et revenus. Deuxièmement, combattre la pollution rurale et renforcer l’adaptation au changement climatique, qui menace directement les moyens de subsistance. Troisièmement, repenser la production à l’échelle mondiale, en intégrant mieux les petites exploitations aux chaînes d’approvisionnement modernes grâce à des partenariats avec de grandes entreprises. Enfin, reconstruire les liens entre production, services et culture dans les campagnes après les réorganisations administratives, avec l’appui des scientifiques, des médias et des organisations sociales pour mieux diffuser les savoirs et faire entendre la voix des paysans.

Pour Phùng Ðuc Tiên, ancien vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, les succès agricoles actuels reposent sur la diligence, la créativité et la capacité d’adaptation des paysans. Il met aussi en avant l’adoption progressive de l’économie verte, de l’économie circulaire, de la traçabilité et de la numérisation, des dynamiques qu’il convient de renforcer afin de faire des paysans les acteurs centraux d’une agriculture moderne.

Parallèlement aux politiques du Parti et de l’État en matière d’agriculture, de paysannerie et de campagne, l’Association des paysans du Vietnam reste un relais incontournable entre les exploitants, les politiques publiques, les financements, les sciences et les programmes d’appui.

Photo : VNA/CVN

Mais les débats du séminaire ne se sont pas cantonnés aux aspects techniques ou économiques : plusieurs intervenants ont insisté sur l’urgence de préserver l’identité culturelle rurale au fil de la modernisation.

Le général de division Hoàng Kiên, Héros des forces armées populaires et ancien commandant du génie, a exprimé sa volonté de “sauvegarder les outils, les maisons et les scènes de la vie rurale”. Dans sa commune de Hai Hâu, province de Ninh Bình (Nord), il a fondé le Musée de la campagne, où pergolas fleuries, maisons de chaume et instruments agricoles rudimentaires recréent fidèlement l’atmosphère des villages du Nord d’autrefois. La collection met surtout en valeur les objets de travail des paysans, témoins d’un savoir-faire ancestral.

Pour lui, la préservation de la culture rurale est indissociable de l’édification d’une agriculture écologique, d’une campagne moderne et de la formation de paysans civilisés dans cette nouvelle ère de développement. Les agriculteurs ont toujours été une force centrale à de nombreuses étapes de l’histoire. Lorsque la campagne est stable, le pays peut se développer de manière durable.

Thuy Hà/CVN