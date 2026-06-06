Mobilisation pour protéger les enfants à l’ère numérique

Placé sous le thème "Des enfants heureux, en sécurité et confiants dans l'ère numérique", le Mois d'action pour les enfants 2026 mobilise autorités, écoles, familles et société afin de garantir aux plus jeunes un environnement sain et protecteur.

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Photo : VNA/CVN

Le 27 mai dernier à Quang Ninh (Nord), la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a participé à la cérémonie de lancement du Mois d’action pour les enfants 2026, placé sous le thème : “Des enfants heureux, en sécurité et confiants dans l’ère numérique”. L’événement, organisé conjointement par le ministère de la Santé et le Comité populaire provincial, a réuni des représentants de plusieurs ministères, organisations sociales ainsi que de nombreux élèves.

Investir dans les enfants, investir dans l’avenir

Dans son discours, la vice-présidente de la République a souligné qu’investir dans les enfants revient à investir dans l’avenir et le développement durable du pays. Ces dernières années, le Parti et l’État ont mis en œuvre des politiques concrètes en faveur de l’enfance, telles que la réduction ou l’exonération des frais de scolarité, le soutien aux élèves en internat, la construction d’écoles dans les zones frontalières, ainsi que des programmes significatifs comme “Internet et ordinateurs pour les enfants”, le programme de parrainage “Feuilles d’amour” ou encore “Accompagner les enfants vers l’école”, permettant à des millions d’enfants défavorisés d’accéder à l’éducation et à de meilleures perspectives d’avenir.

Photo : VNA/CVN

Selon Vo Thi Anh Xuân, le Vietnam compte actuellement environ 26 millions d’enfants. Toutefois, près de deux millions d’entre eux vivent dans des situations particulièrement difficiles ou risquent d’y basculer, nécessitant une attention et un soutien accrus. Nombreux sont ceux qui demeurent confrontés à des risques de violences, d’abus, d’accidents, de noyades ainsi qu’aux impacts négatifs du cyberespace.

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, la vice-présidente a estimé qu’il est urgent de doter les enfants de savoir-vivre, de compétences numériques et d’une éducation à l’utilisation sûre d’Internet. Elle a insisté sur le fait qu’il est impossible d’en laisser des millions évoluer dans l’univers numérique sans accompagnement, orientation ni mécanismes de protection adaptés de la part des familles, des écoles et de la société.

Elle a également appelé les autorités, les secteurs concernés et les localités à poursuivre l’amélioration des politiques de protection de l’enfance, à construire un environnement de vie sain et sécurisé, à sanctionner sévèrement les actes de maltraitance et d’abus, tout en accordant une attention particulière aux enfants des régions reculées, des minorités ethniques et des familles défavorisées.

En écho au Mois d’action pour les enfants 2026, de nombreuses localités à travers le pays ont lancé des programmes concrets de soutien à l’enfance. À Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville notamment, les plans d’action mettent l’accent sur la mobilisation des ressources sociales et encouragent la participation des entreprises, des organisations et des particuliers à la protection et à l’accompagnement des enfants. De nombreuses activités culturelles, sportives et récréatives sont également organisées afin de favoriser leur développement harmonieux.

Une responsabilité partagée

Photo : VNA/CVN

Les services compétents renforcent parallèlement les programmes de santé maternelle et infantile, les consultations médicales gratuites, l’attribution de cartes d’assurance maladie, l’octroi de vélos, de fournitures et de bourses scolaires, ainsi que le parrainage d’orphelins et d’enfants issus de familles pauvres dans plusieurs provinces et grandes villes. Les campagnes de sensibilisation à la prévention des violences, des noyades et à l’éducation aux compétences de vie pendant les vacances d’été sont également intensifiées.

Lors de plusieurs conférences et programmes de mise en œuvre, de nombreux intervenants ont insisté sur la nécessité d’accorder davantage d’attention aux enfants particulièrement vulnérables :

orphelins, handicapés, issus de minorités ethniques, abandonnés ou touchés par des catastrophes naturelles et des épidémies. Considérés comme les plus fragiles, ils nécessitent un accompagnement durable et global.

Les spécialistes soulignent également que le succès du Mois d’action repose sur une coordination étroite entre la famille, l’école et la société. La famille constitue le socle de l’éducation et de l’épanouissement des enfants ; l’école joue un rôle essentiel dans la transmission des connaissances, du savoir-vivre et des compétences numériques ; tandis que la société doit garantir un environnement sûr, sain et riche en opportunités pour les jeunes générations.

Dans le cadre de la cérémonie de lancement à Quang Ninh, plusieurs organisations et entreprises ont apporté leur soutien financier au Fonds vietnamien de protection de l’enfance. Des bourses et des cadeaux ont également été remis à des élèves en difficulté de la province.

Le Mois d’action pour les enfants 2026 continue ainsi de porter le message d’une mobilisation collective en faveur de la protection, de l’accompagnement et du développement intégral des plus jeunes, en particulier des plus vulnérables, afin qu’ils puissent grandir dans un environnement sûr, heureux et porteur d’avenir.

Xuân Hoàng/CVN