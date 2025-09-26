L’aéroport de Long Thành entame les vols d’étalonnage avant son ouverture en 2026

L’aéroport international de Long Thành, le plus grand du genre au Vietnam, a effectué son premier vol d’étalonnage vendredi 26 septembre, marquant une étape technique importante dans l’avancement du projet en cours. Ce dernier devrait être achevé pour l’essentiel le 19 décembre 2025 et opérationnel au premier semestre 2026.

À 06h09, un Beech KingAir 350ER (B350) a décollé de l’aéroport international de Tân Son Nhât, a effectué une approche et a survolé la piste N°1 de l’aéroport international de Long Thành afin d’inspecter le système d’éclairage. Ce vol visait à inspecter la piste sur le terrain et à étalonner les systèmes de navigation et de contrôle aérien de l’aéroport.

Conformément au plan approuvé par le Département des opérations de l’état-major de l’Armée populaire du Vietnam, les vols d’étalonnage à l’aéroport international de Long Thành se poursuivront jusqu’au 24 octobre. Ils sont effectués par la Compagnie d’ingénierie de gestion du trafic aérien, une unité membre de la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM), avec la participation d’experts nationaux expérimentés et de spécialistes internationaux de l’Institut tchèque de navigation aérienne.

Les vols d’étalonnage seront effectués de jour comme de nuit, dans diverses conditions, afin d’évaluer en profondeur la précision et la stabilité des systèmes aéronautiques de l’aéroport. Outre l’inspection de la piste, ces vols permettront d’étalonner une série d’appareils de navigation et de surveillance du trafic aérien.

Au 20e étage de la tour de contrôle, des équipements anticollision ont été installés pour permettre la communication entre les avions et les contrôleurs aériens. Une équipe de gestion de vol dédiée suit de près la progression du vol.

L’aéroport international de Long Thành s’étend sur plus de 5.000 ha dans la commune de Long Thành, province de Dông Nai. Le projet représente un investissement total estimé à plus de 16 milliards de dollars, divisé en trois phases.

La phase 1, qui représente un investissement de plus de 5,4 milliards de dollars, permettra d’accueillir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an. Une fois achevé, l’aéroport aura une capacité d’accueil de 100 millions de passagers par an, devenant ainsi le plus grand aéroport du Vietnam et une plaque tournante régionale du transport aérien, rivalisant avec les principaux aéroports mondiaux.

Le Premier ministre a ordonné que la phase 1 du projet soit achevée pour l’essentiel avant le 19 décembre 2025 et mise en service au premier semestre 2026.

