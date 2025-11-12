Grandes villes

Les véhicules vont devoir satisfaire à la norme Euro 4

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a déclaré que cette mesure vise à renforcer le contrôle des émissions des véhicules, l’une des principales causes de la pollution atmosphérique urbaine, afin de protéger la santé publique et d’améliorer la qualité de l’environnement.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a proposé que les voitures fabriquées entre 2017 et 2021 soient soumises à la norme Euro 4 pour circuler à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville à compter du 1er janvier 2027.

Cette proposition a été présentée mardi après-midi 11 novembre lors d’une réunion présidée par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, consacrée à l’examen du projet de décret du Premier ministre relatif à la feuille de route pour l’application de la réglementation technique nationale sur les émissions des véhicules.

Le ministère a indiqué que cette feuille de route vise à renforcer le contrôle des émissions des véhicules, l’une des principales causes de la pollution atmosphérique urbaine, afin de protéger la santé publique et d’améliorer la qualité de l’environnement.

Le plan accorde la priorité aux zones les plus touchées par la pollution atmosphérique, à savoir Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Feuille de route pour les émissions

Selon le projet, les véhicules seront soumis à des exigences d’émissions progressives en fonction de leur année de fabrication.

Les voitures fabriquées avant 1999 devront être conformes à la norme de niveau 1 (équivalente à Euro 1) dès l’entrée en vigueur de la décision.

Les voitures fabriquées entre 1999 et 2016 devront être conformes à la norme de niveau 2 (équivalente à Euro 2) à compter de la date d’application de la réglementation.

Les véhicules fabriqués entre 2017 et 2021 devront être conformes à la norme de niveau 3 (équivalent à Euro 3) à compter du 1er janvier 2026.

Les véhicules fabriqués à partir de 2022 devront être conformes à la norme de niveau 4 à compter du 1er janvier 2026 et à la norme de niveau 5 (équivalent à Euro 5) à compter du 1er janvier 2032. Pour Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, le ministère propose d’appliquer la norme de niveau 5 plus tôt, dès le 1er janvier 2028.

À compter du 1er janvier 2029, tous les véhicules circulant dans ces deux villes devront être conformes au minimum à la norme de niveau 2.

Préoccupations

Le vice-ministre de la Construction, Lê Anh Tuân, a exprimé son soutien général au plan de réduction des émissions proposé, mais a souligné que l’application des normes de niveau 4 aux véhicules produits entre 2017 et 2021 à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville pourrait poser des problèmes.

Il a ajouté qu’environ 16% des véhicules de ce groupe, principalement des camions et des tracteurs routiers utilisés pour le transport de marchandises, pourraient ne pas être conformes aux nouvelles normes.

Une application généralisée dans toutes les villes pourrait augmenter considérablement les coûts de logistique et de transport, a-t-il déclaré.

Le responsable a également indiqué qu’il serait prématuré d’appliquer les normes de niveau 5 à l’échelle nationale, car de nombreux véhicules produits depuis 2022 sont encore exemptés du contrôle technique initial et les données relatives à leur conformité restent limitées.

Une application trop précoce de cette réglementation pourrait entraîner la non-conformité d’environ 15% des véhicules, ce qui perturberait fortement le marché, a-t-il conclu.

Le Vietnam compte actuellement environ cinq millions de véhicules en circulation sur l’ensemble du territoire, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville gérant chacune plus d’un million de véhicules immatriculés.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà souligné la nécessité d’élaborer une feuille de route pour la réduction des émissions de manière cohérente et coordonnée, couvrant les véhicules neufs, importés et déjà en circulation.

Il a appelé à un examen approfondi de toutes les dispositions légales pertinentes afin de garantir une juridiction et une forme juridique appropriées, ainsi qu’à une évaluation complète de l’impact de toute restriction ou interdiction potentielle.

Il convient d’identifier le nombre de personnes et d’organisations concernées et de concevoir des mesures de soutien adaptées afin de prévenir toute perturbation ou difficulté financière pour les citoyens et les entreprises.

Par ailleurs, lors de cette même réunion, le ministère de la Justice a également insisté sur la nécessité de faire preuve de prudence quant à l’application des normes de niveau 4 et 5 à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, compte tenu de la complexité de leurs vastes zones urbaines et de la diversité de leurs structures socio-économiques.

Normes d’émissions Euro

Les normes d’émission Euro fixent des limites aux émissions polluantes des véhicules à moteur vendus dans l’Union européenne et l’Espace économique européen (EEE).

Elles visent à réduire la pollution atmosphérique et l’impact sur le climat en réglementant des polluants tels que le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC), les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines (PM).

Euro 1 (1992/1993) : Mise en place pour les véhicules utilisant de l’essence sans plomb et équipés de pots catalytiques afin de réduire les émissions de CO.

Euro 2 (1997) : Applicable à tous les véhicules neufs, cette norme fixe des limites distinctes pour les moteurs essence et diesel et renforce les seuils d’émission.

Euro 3 (2001) : Ajout de limites pour les hydrocarbures et les oxydes d’azote dans les moteurs essence et renforcement des limites de NOx pour les moteurs diesel.

Euro 4 (2006) : Réduction supplémentaire des émissions autorisées, avec un accent mis sur la dépollution des gaz d’échappement.

Euro 5 (2011) : Imposition de limites plus strictes, notamment pour les véhicules diesel, imposant l’utilisation de filtres à particules pour répondre aux nouvelles normes.

