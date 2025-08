Aéroport de Long Thành : le Premier ministre veut un premier vol en décembre

>> L'autoroute HCM-Ville - Long Thành sera partiellement fermée pour travaux jusqu'à la mi-août

>> Long Thành en passe de rejoindre la prochaine génération de méga-aéroports d'Asie

>> Deux vols effectués pour le contrôle de sécurité à l’aéroport de Long Thành

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exigé que l’ensemble des infrastructures essentielles soient achevées dans les délais, conformément aux normes de qualité, afin de permettre l’accueil du tout premier vol le 19 décembre prochain.

Il s’agit de la huitième visite de terrain du chef du gouvernement sur le chantier de cet aéroport stratégique.

Sur place, le Premier ministre a personnellement vérifié l’état d’avancement du second chantier de piste ainsi que celui du terminal passager. Il a demandé au ministère de la Construction et aux autorités locales de réexaminer le réseau de transport pour garantir une connectivité fluide entre les autoroutes, les centres économiques, les gares ferroviaires, les ports maritimes et les aéroports.

Par ailleurs, il a insisté sur la finalisation rapide des installations techniques majeures : le cœur du terminal, les réseaux électriques, les systèmes de sécurité incendie, de climatisation et de ventilation, d’alimentation et d’évacuation des eaux, de traitement des bagages, les passerelles d’embarquement, les appareils de contrôle des bagages enregistrés, les ascenseurs, ainsi que l’aménagement paysager.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de préparer les conditions et les plans pour gérer et exploiter efficacement l'aéroport international de Long Thành, ainsi que les travaux d'acceptation et en même temps de préparer le déploiement de la construction de la piste numéro 3 et de la phase 2 du projet d'aéroport international de Long Thành.

Rôle essentiel

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné le rôle essentiel de l'aéroport international de Long Thành dans le développement socio-économique, la création d'emplois et la création de moyens de subsistance pour la population. Il s'agit d'un projet emblématique de nouveau développement, non seulement pour la région du Sud-Est, mais aussi pour l'ensemble du pays, témoignant de la détermination, de la confiance pour surmonter les difficultés etles défis.

L’aéroport de Long Thành est un aéroport international en cours de construction. À terme, une fois les trois phases de développement achevées, il sera capable d’accueillir jusqu’à 100 millions de passagers par an, devenant ainsi le plus grand aéroport du Vietnam.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite de terrain sur le tronçon Tân Van - Nhon Trach du projet de ceinture périphérique N°3 de Hô Chi Minh-Ville, qui comprend notamment le pont de Nhon Trach.

Ce projet de ceinture périphérique N°3 de Hô Chi Minh-Ville s'étend sur une longueur totale de 76,34 km, avec un investissement total de 75.300 milliards de dôngs, financé par le budget de l’État. Le tronçon Tân Van - Nhon Trach, également appelé sous-projet 1A, mesure environ 8,22 km, dont 6,3 km traversent la province de Dông Nai et 1,92 km relèvent de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN