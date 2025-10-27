47e Sommet de l'ASEAN

Le chef de la diplomatie vietnamienne multiplie les rencontres bilatérales à l'ASEAN

En marge du 47 e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes tenus en Malaisie, le ministre des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, a eu le 27 octobre des rencontres bilatérales avec le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et ses homologues thaïlandais, philippin, japonais.

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des AE et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, les deux parties ont réaffirmé l'importance de consolider et de développer les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale Vietnam - Cambodge, visant à les rendre plus substantielles et efficaces.

Elles ont convenu de renforcer leur collaboration dans la préparation de la 21e réunion du Comité mixte Vietnam - Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, dans le but d'atteindre prochainement un objectif de commerce bilatéral de 20 milliards de dollars de dollars et d'intensifier la connectivité logistique et des infrastructures de transport entre les deux pays.

En discutant de la situation mondiale et régionale, les deux parties ont souligné l'importance de la solidarité entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos et du consensus de l'ASEAN dans le contexte actuel. Elles ont convenu de maintenir la consultation et l'échange sur les questions stratégiques, contribuant activement à la construction d'une communauté de l'ASEAN unie, autonome et forte.

Lê Hoài Trung a également demandé au Cambodge de faciliter les investissements vietnamiens et d'accélérer les travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre commune.

Lors de la rencontre entre le ministre des AE, Lê Hoài Trung, et son homologue thaïlandais Sihasak Phuangketkeow, ce dernier a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Thaïlande en Asie du Sud-Est. Les deux ministres ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre les résultats concrets et importants de la 4e réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande; de promouvoir l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global pour la période 2026-2030.

Considérant la coopération économique, commerciale et d'investissement un pilier des relations bilatérales, les deux parties ont affirmé leur détermination à porter le commercial bilatéral à 25 milliards de dollars de manière équilibrée. Elles ont convenu de collaborer étroitement dans l'élaboration et la mise en œuvre la stratégie des "Trois connectivités".

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a salué les efforts récents du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et a affirmé que la Thaïlande était prête à renforcer la coordination avec le Vietnam dans le cadre d'activités conjointes d'exploitation et de protection de l'environnement en mer.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre leur coordination, leurs consultations et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux ; de renforcer la solidarité et de promouvoir le rôle central de l'ASEAN dans les questions régionales et internationales ; de coopérer au développement de la sous-région du Mékong, à la gestion et à l'exploitation durable des ressources en eau de ce fleuve ; ainsi que de soutenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, sur la base du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Avec son homologue philippine, Maria Theresa Lazaro, le ministre Lê Hoài Trung a souligné l'importance des relations bilatérales et le souhait de les approfondir. Ils ont convenu d'intensifier la coordination des mécanismes et accords de coopération existants, de préparer la célébration du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026, et de coopérer pour assurer la sécurité alimentaire.

Lors de la rencontre avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, les deux parties se sont félicitées du développement du partenariat stratégique global, caractérisé par une confiance politique élevée.

Le ministre Lê Hoài Trung a proposé d'accélérer les procédures pour le décaissement des prêts d'aide publique au développement (APD) de nouvelle génération et a sollicité l'appui du Japon dans la transition du modèle de développement du Vietnam, notamment en matière de science et de technologie. Il a également proposé au Japon de soutenir la candidature du Vietnam au poste de juge du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour la période 2026-2035.

Motegi Toshimitsu, quant à lui, a affirmé l'engagement du Japon de soutenir le Vietnam pour organiser avec succès l'APEC 2027.

