Le café glacé et le café aux œufs parmi les meilleures boissons d’Asie du Sud-Est

Le café glacé vietnamien, le café traditionnel et le café aux œufs ont été classés parmi les 62 meilleures boissons d’Asie du Sud-Est par le site web culinaire international TasteAtlas, témoignant de la richesse de la culture du café au Vietnam.

En tête de liste, le café glacé vietnamien est un mélange de café fort, de lait concentré et de glace. Traditionnellement, il est préparé avec du café vietnamien moulu moyennement ou grossièrement, généralement du Robusta, infusé à l’aide d’un filtre phin qui laisse couler lentement le café dans une tasse. Le café vietnamien et le café aux œufs se classent respectivement sixième et huitième.

Le café glacé vietnamien est une boisson qui associe café fort, lait concentré sucré et glace pilée. Traditionnellement, il est préparé avec du café vietnamien moulu moyennement ou grossièrement, généralement de la variété Robusta, infusé à l’aide d’un filtre phin : le café est infusé puis versé goutte à goutte dans la tasse.

Le café est ensuite versé sur de la glace pilée et mélangé avec du lait concentré sucré. Il est généralement servi dans un grand verre. Bien qu’il soit le plus souvent préparé avec du lait concentré sucré (cà phê sữa đá), il existe également une version ne contenant que du café et de la glace (cà phê đá).

Bien qu’introduit par les colons français au milieu du XIXe siècle, le café est rapidement devenu un élément central de la vie quotidienne au Vietnam. Aujourd’hui, le Vietnam est l’un des plus grands producteurs de café au monde et le premier producteur et exportateur de café Robusta.

Un grand producteur de café

La culture du café occupe une place importante dans le quotidien vietnamien. Introduit par les colons français au milieu du XIXe siècle, le café s’est rapidement popularisé, et le Vietnam est aujourd’hui l’un des plus grands producteurs de café au monde, ainsi que le premier producteur et exportateur de Robusta.

Le Robusta est également la variété la plus consommée au Vietnam. Son arôme puissant et sa texture onctueuse sont dus à une torréfaction longue et poussée. Il arrive que les grains soient torréfiés avec du beurre et du sucre, et certains y ajoutent même du cacao et de la vanille.

Le café aux œufs (cà phê trung) est une boisson vietnamienne sucrée et onctueuse, traditionnellement composée de café robusta noir corsé, mélangé à des jaunes d’œufs et du lait concentré sucré. Les jaunes d’œufs et le lait sont fouettés pendant une dizaine de minutes, puis portés à ébullition jusqu’à obtenir une consistance de meringue.

Ce café est généralement préparé à l’aide d’un filtre vietnamien traditionnel, le phin, dans lequel il est infusé puis versé goutte à goutte dans une tasse. Il est ensuite versé sur les œufs battus, formant ainsi la mousse aromatique caractéristique. L’origine de cette boisson remonte aux années 1950 et à la guerre d’Indochine.

TasteAtlas recense également d’autres boissons vietnamiennes, comme le thé aux perles (Trà sua trân châu), le thé au lotus (Trà sen) et le café au yaourt vietnamien (Sua chua cà phê), respectivement cinquième, douzième et vingt-troisième du classement de l’Asie du Sud-Est.

TasteAtlas est un guide de voyage expérientiel sur la cuisine traditionnelle qui rassemble des recettes authentiques, des critiques gastronomiques et des articles de recherche sur des ingrédients et des plats populaires.

Les classements s’appuient sur les avis d’experts culinaires et les commentaires des utilisateurs, garantissant ainsi leur fiabilité et reflétant la reconnaissance internationale de la culture du café vietnamienne.

