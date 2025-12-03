Douze plats vietnamiens dans le Top 100 des plats d’Asie du Sud-Est

Avec une note de 4,5 sur 5, le pho au bœuf (pho bo) arrive en tête. Préparée avec un assortiment de morceaux de bœuf et aromatisé avec des épices séchées telles que la cannelle, l'anis étoilé, les clous de girofle, la cardamome et la coriandre, ce plat est servi fumant dans un bol avec des nouilles de riz et est généralement garni de coriandre fraîche, d'oignons émincés et d'oignons verts hachés.

Photo : VNA/CVN

Le Top 20 de la liste est dominé par neuf autres plats vietnamiens, avec le mi Quang (les nouilles Quang), la salade de nouilles au bœuf du Sud du Vietnam (bun bo Nam Bô), la poitrine de porc caramélisée (thit kho tàu), le bœuf agité (bo luc lac) et la poitrine de porc rôtie banh mi (banh mi heo quay) arrivant respectivement aux 11e, 16e, 17e, 18e et 19e positions.

Le mi Quang se compose de nouilles de riz plates et de nouilles aux œufs jaunes, servies avec un bouillon de viande savoureux et des légumes frais croquants ainsi que des herbes aromatiques comme des fleurs de bananier, de la laitue, de la coriandre, des oignons verts et de la coriandre vietnamienne.

Particulièrement apprécié pendant le Têt (Nouvel An traditionnel), le thit kho tàu est un plat traditionnel de poitrine de porc braisée et caramélisée aux œufs. Il est préparé avec de la poitrine de porc, de l'ail, des échalotes, de la sauce soja, du sucre, de la sauce poisson et des œufs durs. Le bouillon est généralement composé d'huile, d'ail, d'échalotes et d'eau de coco.

TasteAtlas met également en lumière plusieurs plats vietnamiens typiques, comme le ragoût de bœuf (bo kho), la sauce de poisson (nuoc châm), les boulettes de porc grillées aux vermicelles (bun cha) et les crevettes à la canne à sucre (chao tôm), classés respectivement 26e, 27e, 30e et 49e en Asie du Sud-Est.

Les 55e et 70e places sont occupées par deux plats de la ville de Huê : le bun bo Huê (soupe préparée avec des nouilles de Huê ainsi que de la viande de boeuf. On utilise de la pâte de riz ainsi que de la viande mise en lambeaux et bouillie) et le bánh khoai (crêpe ou omelette fourrée de pousses de soja, de fines tranches de porcs et de crevettes).

Fondé en 2015, TasteAtlas est un guide de voyage expérientiel sur la cuisine traditionnelle qui rassemble des recettes authentiques, des critiques gastronomiques et des articles de recherche sur des ingrédients et des plats populaires.

VNA/CVN