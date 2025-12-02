Le Canada met en valeur les saveurs des quatre saisons au Vietnam

L'événement "Découvrez les saveursdistinctives des quatre saisons du Canada" s'est déroulé le 1 er décembre à Hanoï. Une expérience culinaire immersive mettant en vedette les produits agroalimentaires et les produits de la mer de qualité supérieure de ce pays. Les invités ont pu profiter de dégustations, d’une démonstration culinaire en direct et d’activités interactives illustrant l’excellence canadienne du champ à la table.

Photo : Tuyêt Trang/CVN

Organisé par l’ambassade du Canada au Vietnam, l'événement "Découvrez les saveurs distinctives des quatre saisons du Canada" a permi de sensibiliser les consommateurs vietnamiens et l’industrie alimentaire à la réputation du Canada pour ses produits agroalimentaires et de la mer de haute qualité, produits de manière durable - des produits haut de gamme mais abordables, disponibles tout au long des quatre saisons. Il souligne également l’engagement du Canada à favoriser les partenariats culinaires et commerciaux au Vietnam grâce à des initiatives de marque et d’engagement.

Photo : Tuyêt Trang/CVN

L’événement s’inscrit dans le cadre de la "Marque Canada", un programme lancé en 2006 par le ministère canadien de l’Agriculture et l’Agroalimentaire afin de différencier les produits alimentaires canadiens à l’échelle mondiale. Il propose des outils tels que logos, slogans, photos et guides de style à ses membres, et soutient des événements commerciaux et de consommation sur le marché.

Sous le concept "Pivot vers le numérique", la "Marque Canada" a évolué pour intégrer le marketing numérique et les opportunités de commerce électronique en réponse à l’évolution des dynamiques du marché. Le Vietnam a été choisi comme marché pilote pour cette initiative, qui a débuté en 2023 sous le slogan : "Canada, pariez que c’est extrêmement bon !".

Photo : Tuyêt Trang/CVN

Selon Jim Nickel, ambassadeur du Canada au Vietnam, le Canada est fier de produire des denrées agricoles et agroalimentaires de classe mondiale, reconnus pour leur qualité exceptionnelle et leur sécurité. "Nos aliments sont cultivés et transformés dans des environnements parmi les plus propres et les plus sains de la planète, sous l’un des systèmes de sécurité alimentaire les plus rigoureux au monde", a-t-il affirmé. Et d’ajouter que "nous espérons voir davantage de produits agroalimentaires canadiens entrer sur le marché vietnamien afin de répondre aux besoins des consommateurs vietnamiens. Le Canada et le Vietnam entretiennent une relation commerciale solide et en croissance en tant que partenaires dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), et grâce à cet accord, les produits agroalimentaires canadiens sont désormais plus abordables que jamais pour les clients vietnamiens".

Photo : Tuyêt Trang/CVN

Une relation commerciale solide et en croissance

Le Canada et le Vietnam entretiennent une relation commerciale solide et en croissance. Le Vietnam est le principal partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, et le Canada figure parmi les dix premiers partenaires d’importation du Vietnam. Le Canada est fier de soutenir les importateurs, distributeurs et détaillants vietnamiens dans leurs efforts pour offrir des produits canadiens aux consommateurs locaux. Avec l’entrée en vigueur du CPTPP en 2019, les produits agroalimentaires canadiens sont désormais plus abordables que jamais pour les clients vietnamiens.

En 2024, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Vietnam a atteint 15,7 milliards de dollars canadiens, contre 14,1 milliards en 2023, principalement constitué d’importations en provenance du Vietnam. Le Canada figure désormais parmi les dix principaux marchés pour les exportateurs vietnamiens.

Les investissements directs étrangers (IDE) du Vietnam au Canada sont estimés à 27 millions de dollars canadiens pour 2024, et les investissements directs canadiens au Vietnam ont atteint 5,4 milliards de dollars.

En 2024, le Vietnam est demeuré le principal partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN. Il a également été la 8e source d’étudiants internationaux pour les établissements d’enseignement canadiens.

Photo : Phuong Mai/CVN

En 2024, le Vietnam a importé plus de 550 millions de dollars canadiens en produits agroalimentaires et de la mer canadiens, ce qui en fait la deuxième destination d’exportation du Canada en ASEAN pour ces produits. Les importations mondiales du Vietnam dans ce secteur ont connu la croissance la plus rapide de la région, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5%, stimulé par la demande des consommateurs, l’expansion des besoins en transformation alimentaire et une préférence croissante pour des intrants importés de haute qualité. Cette trajectoire ascendante positionne le Vietnam comme l’un des marchés agroalimentaires les plus dynamiques et riches en opportunités en Asie du Sud-Est, offrant un potentiel considérable pour les fournisseurs canadiens capables de fournir des produits sûrs, fiables et durables.

En janvier 2022, les deux pays ont établi un Comité économique conjoint pour renforcer davantage les relations commerciales et économiques.

Phuong Mai/CVN