Festival mondial du patrimoine du café présente près de deux siècles d'histoire du café vietnamien

Le Festival mondial du patrimoine du café 2025 retracera de manière vivante près de deux siècles d'histoire du café au Vietnam, depuis les premières plantations jusqu'à la culture du café filtre.

Cette information a été communiquée lors d'une conférence de presse annonçant le festival, qui s'est tenue le 25 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

Organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Lâm Dông et le groupe TNI (King Coffee), le Festival se tiendra à Dà Lat du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026, avec l'ambition de devenir un nouveau symbole culturel et économique pour la production et l'exportation de café au Vietnam.

Lors de la conférence de presse, Lê Hoàng Diêp Thao, directrice générale de TNI et surnommée la "Reine du café vietnamien", a rappelé le parcours du café vietnamien, aujourd'hui deuxième producteur mondial. Elle a souligné avoir parcouru plus de 43 pays et participé à plus de 120 conférences internationales pour défendre la qualité du robusta vietnamien et faire reconnaître sa valeur. Selon elle, l'édition 2025 du Festival constitue une étape stratégique affirmant la position du Vietnam comme grande puissance exportatrice de robusta et futur centre du patrimoine mondial du café.

Pham S, ancien vice-président du Comité populaire de Lâm Dông, a indiqué que la province, avec 41.700 hectares de café et 120.000 tonnes de production, représente 58% du rendement national, confirmant son rôle de "capitale mondiale du café". Le festival vise à transformer le café en un véritable patrimoine culturel, économique et touristique.

Selon Nguyên Thi Xuân Huong, cheffe du comité d'organisation, l'événement accueillera des entreprises et associations de pays producteurs tels que le Brésil, l'Éthiopie ou l'Indonésie, ouvrant de nouvelles perspectives d'exportation et de coopération.

Le programme comprendra une conférence internationale du café et l'annonce de la création de l'Alliance mondiale du café (CGA) ; l'exposition d'un wagon de train historique restauré de 1932, intitulé "Wagon du patrimoine du café ; la Semaine mondiale du café ; et une grande soirée musicale mêlant performances traditionnelles et contemporaines, baptisée "Coffee Music night", le Festival mondial du patrimoine du café ambitionne de devenir une marque touristique et économique de premier plan.

Il contribuera au développement local, valorisera l'image du Vietnam et affirmera au monde entier que le café vietnamien est non seulement abondant, mais aussi riche d'histoires, de culture et de vision.

