Hô Chi Minh-Ville établit un record culinaire avec 100 spécialités à base de nouilles de riz

L'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a inauguré le 20 novembre, au parc du 23 Septembre, la première édition de la "Fête du vermicelle à la base du riz 2025", un événement culturel marqué par l'établissement d'un record inédit regroupant 100 plats délicieux confectionnés à base de nouilles de riz et vermicelles.

Placée sous le thème des "Délices de bun", cette manifestation rassemble pour la première fois près d'une centaine de stands illustrant la richesse de la gastronomie vietnamienne du Nord au Sud. Au-delà de la dégustation, le festival propose une immersion dans les métiers traditionnels grâce à la reconstitution d'une cuisine d'antan, où les visiteurs peuvent observer les démonstrations de production de bánh tằm et de bun (vermicelles) tout en rencontrant directement avec les artisans.

Selon Nguyên Thi Khanh, présidente de l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, cet événement offre au public une véritable exploration culinaire à travers une multitude de spécialités emblématiques telles que le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé et aux herbes fraîches) de Hanoï, le bun bo (vermicelles au bœuf sauté) de Huê, le bun ôc (vermicelles aux escargots d'eau douce) ou encore le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) du Nord, accompagnées de boissons rafraîchissantes et de desserts traditionnels.

Parallèlement, les visiteurs peuvent acquérir des produits régionaux certifiés OCOP et participer à des jeux populaires. À cette occasion, le comité d’organisation a honoré les chefs dévoués à la préservation du patrimoine culinaire et mené des activités caritatives en faveur des victimes des inondations dans le Centre du pays.

L'établissement du record des 100 plats a mis en lumière aussi bien des mets régionaux spécifiques comme le pho vit (vermicelles au canard) Cao Bang, le bun bê bê (vermicelles aux squilles) Ha Long et la canh ca (soupe de poisson) Quynh Coi , que des créations modernes audacieuses telles que la pizza de hu tieu de Cân Tho ou les vermicelles sauté aux cinq couleurs. Cette initiative ne constituait pas seulement un défi technique, mais témoigne également d'une volonté de valoriser la cuisine vietnamienne en alliant le respect des saveurs du terroir à une créativité adaptée aux tendances contemporaines.

La Fête se poursuivra jusqu'au 23 novembre.

VNA/CVN