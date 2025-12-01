Lâm Đông : les activités phares du Festival international du thé

Le Festival international du thé se déroule du 11 novembre au 7 décembre à Lâm Đông sur les Hauts plateaux du Centre, avec une série d’activités culturelles et artistiques, des expositions ainsi que des conférences diplomatiques. Cette manifestation offre un espace pour découvrir la culture du thé et renforcer les échanges commerciaux internationaux.

Photo : BTC/CVN

Organisé pour la première fois à Lâm Đông, l’événement met en scène la beauté du thé vietnamien à travers une combinaison de traditions et de créativité contemporaine, offrant aux visiteurs des expériences variées et captivantes.

Le matin du 5 décembre, la cérémonie Tea Culture, comprenant la cérémonie d’offrande d’encens et de thé au roi Hùng - ancêtre fondateur de la nation -, est prévue au Tea Resort Prenn. Cet acte exprime la gratitude envers les origines tout en adressant des vœux de récoltes favorables, à l’heure où de nombreuses zones de culture se reprennent après des catastrophes naturelles.

Après la cérémonie, l’espace culturel du thé sur la place Lâm Viên devrait s’ouvrir aux visiteurs, proposant un système de projection 3D mapping, une zone d’exposition artistique et une présentation de produits de nombreuses marques de thé nationales et internationales. Parmi les points forts figurent une collection de 1.000 théiers anciens provenant de célèbres régions productrices de thé à travers le monde, un espace reconstituant les collines de thé, une exposition d’ustensiles du thé, des archives photographiques ainsi qu’une zone de dégustation internationale.

Renforcer les échanges internationaux

Le soir même, la cérémonie d’ouverture s’est tenue sur la place Lâm Viên - Xuân Huong, avec un programme artistique mettant en scène la beauté de la culture du thé à travers diverses formes d’expression telles que performances, musique, arts visuels et créations contemporaines.

Photo : BTC/CVN

L’un des points d’orgue du festival sera le programme Tea Fest, organisé le soir du 6 décembre à l’ancienne usine de thé de 1927 (quartier de B’lao). L’événement associe musique traditionnelle et performances modernes, entrecoupées d’un défilé d’ao dài présenté par 80 candidates de Miss Cosmo du monde, illustrant la rencontre entre les cultures vietnamienne et mondiale.

Outre les activités culturelles, le Festival international du thé 2025 joue également un rôle de passerelle pour le secteur du thé vietnamien, en offrant aux entreprises l’occasion de présenter leurs produits, d’accéder à de nouveaux partenaires et d’améliorer la qualité selon les normes internationales. L’événement contribue aussi à soutenir les cultivateurs en stabilisant les débouchés et en augmentant la valeur de leurs produits.

Une exposition réunirait des marques de thé venues du Japon, de Chine, de France, de Malaisie, de Thaïlande, etc., créant des opportunités pour les entreprises vietnamiennes d’apprendre de nouveaux modèles de production, de rechercher des partenaires et de favoriser une intégration plus profonde du thé vietnamien dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans le domaine diplomatique, l’événement Tea Connect sera organisé l’après-midi du 5 décembre sous le thème "Parfum de thé, liens de cœur - amitié partagée", a rassemblé dirigeants locaux, ambassadeurs, organisations internationales, artisans du thé et candidates de Miss Cosmo du monde. Ces échanges autour d’une tasse de thé ont ouvert un espace de dialogue, renforçant les connexions et consolidant l’esprit d’amitié entre les nations.

Photo : BTC/CVN

Le 6 décembre, des experts et des entrepreneurs participeront au Tea Summit au Tea Resort Prenn pour discuter des nouvelles tendances de consommation, des modèles de production durable, de l’adaptation au changement climatique et du développement des marques de thé d’exception. L’événement devrait donner un nouvel élan au secteur du thé vietnamien, l’aidant à élargir ses marchés et à renforcer sa compétitivité.

Promouvoir l’économie et le tourisme

Le 7 décembre, le programme Tea Carnival se déroulera sur les principales avenues du centre-ville de Đà Lat, avec la participation de troupes artistiques et de 80 candidates de Miss Cosmo, apportant une atmosphère festive de rue et l’esprit vibrant de la culture internationale du thé.

Le même jour, les visiteurs pourront participer à des visites immersives des zones de culture du thé et de l’ancienne usine de thé de 1927, presque centenaire. Cette expérience leur permettra de mieux comprendre la culture du thé et le processus de production dans la région de B’Lao (Bao Lôc). En parallèle, Tea Talk sera organisé à l’Université de Đà Lat pour inspirer les étudiants et les jeunes autour de l’entrepreneuriat vert.

Le Festival international du thé 2025 est le plus grand événement jamais organisé dans le secteur du thé vietnamien. Il est mis en place par le Comité populaire de la province de Lâm Đông en coopération avec Nam A Bank, la marque Đôi Dép, la Compagnie du thé de Lâm Đông et l’organisation Miss Cosmo.

Ce festival devrait accueillir plus de 20.000 visiteurs et vise à établir plusieurs records : une performance collective de préparation du thé réalisée par 1.111 jeunes femmes, la présentation officielle d’une usine de thé presque centenaire encore intacte, la participation de représentantes de près de 80 pays et l’exposition d’environ 1.000 théiers anciens provenant de régions de plantation renommées. Ces moments marquants contribueront à promouvoir largement l’image du thé vietnamien, à affirmer sa position sur la scène internationale et à renforcer son empreinte sur la carte mondiale de la culture, du tourisme et de l’économie.

Hoàng Phuong/CVN